NOS Voetbal • vandaag, 22:39 Winnend Oranje pakt koppositie in EK-kwalificatie en zwaait Martens uit

3:06 Samenvatting EK-kwalificatieduel Nederland - Finland

Het Nederlands elftal heeft in Rotterdam de laatste thuisinterland van Lieke Martens gewonnen. Het ging niet makkelijk in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland, maar uiteindelijk zorgde Lineth Beerensteyn in de 65ste minuut voor de winnende treffer op Het Kasteel: 1-0.

Dinsdag speelt Nederland weer tegen Finland, maar dan in Tampere. Dat wordt de laatste interland van Martens, die wel voor haar club Paris Saint-Germain actief blijft.

Nederland bovenaan

Voor Nederland was het de derde wedstrijd in deze EK-kwalificatiecyclus. Na een nederlaag tegen Italië (0-2) en een zege op Noorwegen (1-0) schreef Oranje vrijdagavond dus de tweede zege bij.

Omdat Italië en Noorwegen, die na twee wedstrijden ook op drie punten stonden, elkaar op een doelpuntloos gelijkspel hielden, staat Nederland nu bovenaan in de groep. De nummers een en twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK.

1:06 Noorwegen en Italië blijven in EK-kwalificatiewedstrijd op 0-0 steken

Bondscoach Andries Jonker zette FC Twente-keeper Daniëlle de Jong tussen de palen tegen Finland. De 21-jarige De Jong, die haar interlanddebuut maakte, verving de nog niet voldoende herstelde Daphne van Domselaar.

Ook Sherida Spitse stond in de basis. Zij kwakkelde met een voetblessure, maar was toch fit genoeg om te kunnen spelen. "Er zit een klein beetje risico in", vertelde Jonker voor de wedstrijd.

Taaie tegenstander

Jonker verwachtte een taaie tegenstander en daar bleek hij gelijk in te hebben. In de eerste twee minuten kreeg Oranje nog wel wat ruimte, maar Daniëlle van de Donk en Esmee Brugts wisten daar niet genoeg van te profiteren. In het vervolg van de eerste helft had Nederland grote moeite gaatjes te vinden in de Finse verdediging.

De Finnen kregen steeds meer grip op Oranje en produceerde na 25 minuten voor het eerst een schot op doel. De Jong moest daardoor voor het eerst in actie komen en deed dat prima. Het schot had ze klemvast.

Even later probeerde Van de Donk het aan de andere kant ook van afstand en zij maakte het de keeper lastiger. De bal kon nog net onder de lat weggetikt worden. Vlak na rust was er eenzelfde situatie en ook dit keer was de Finse keeper nog net op tijd bij de bal om hem over te tikken.

Martens op de lat

Martens was na een uur heel dicht bij een treffer in haar afscheidswedstrijd voor de Nederlandse fans, maar haar fraaie uithaal spatte uiteen op de lat. Maar het was Beerensteyn die met een harde knal voor de bevrijdende 1-0 zorgde.

0:47 Beerensteyn zet Nederland met harde knal op 1-0 tegen Finland

De goal van Nederland was voor de Finnen het signaal nog een keer aan te zetten en De Jong aan het werk te zetten, maar de debutant onder de lat bleef overeind.

Ook Nederland kreeg nog de nodige kansen, maar onder anderen Brugts, die met haar club Barcelona dit seizoen de Champions League won, stuitte op de keeper.

Finland-Nederland bij de NOS De EK-kwalificatiewedstrijd Finland-Nederland is dinsdag 4 juni vanaf 18.00 uur te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het duel wordt ook op NPO 1 uitgezonden. De voorbeschouwing begint om 17.40 uur.