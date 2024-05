AFP Lieke Martens

NOS Voetbal • vandaag, 06:24 Voetbalidool Martens, die jonge meisjes liet dromen, zwaait af: 'Ons uithangbord' Jonna ter Veer redacteur NOS Sport

Lieke Martens speelt vanavond op Het Kasteel in Rotterdam haar laatste thuiswedstrijd met Oranje.

Met het afscheid van de 31-jarige buitenspeelster, die de komende week twee EK-kwalificatieduels met Finland afwerkt, komt er een einde aan een gouden tijdperk. De bescheiden en bevlogen Limburgse stond symbool voor de droom dat je als Nederlands meisje de beste voetbalster van de wereld kan worden.

Terug naar 2017. De speelsters van het Nederlands elftal scanderen haar naam in de kleedkamer van Oranje. "Lie-ke Mar-tens!" Marco van Basten staat klaar om haar de prijs voor beste voetbalster ter wereld te overhandigen. Zelf draait ze weg, ze weet niet goed waar ze moet kijken.

De aandacht overweldigt haar. Het EK heeft alles veranderd.

Die zomer is de tweebenige Martens met haar ritmische dribbels en schoten de grote uitblinker bij Oranje. Met drie doelpunten en een assist in zes wedstrijden wordt ze uitgeroepen tot beste speelster van het gewonnen EK in eigen land.

Uit het niets wordt ze het idool van vele voetballende meisjes in Nederland.

"Ze is een fluwelen voetbalster", zegt Kika van Es, een van de beste vriendinnen van Martens. "Haar balbehandeling, haar techniek, haar acties. Prachtig om naar te kijken."

Van Es, de 77-voudig international die vorig jaar afzwaaide bij Oranje, is sinds haar tiende bevriend met Martens, die ze leerde kennen bij het KNVB-talentenprogramma. "Ze had toen al een lange bruine paardenstaart."

We hebben suiker in bedden gestrooid, met kleren gegooid - hing er weer een string in een boom." Kika van Es over mede-international en beste vriendin Lieke Martens

Van Es wist toen al dat Martens bovengemiddeld goed was. "Ze was veel kleiner dan ik, dus ze moest net wat slimmer zijn. Die dribbeltechniek in volle sprint komt daarvandaan."

Droom komt uit

De twee bleken vlak bij elkaar te wonen rond de provinciegrens met Limburg en Noord-Brabant. Ze gingen voor dezelfde club spelen, hun ouders reden hen om de beurt naar wedstrijden van nationale jeugdteams. "We keken video's van Ronaldinho en gingen dan achter haar huis zijn trucjes nadoen."

Samen hadden ze een droom: profvoetballer worden. "Het EK zette ons hele leven op z'n kop", zegt Van Es.

ANP De gouden generatie worden ze genoemd, met rechts Lieke Martens die Daniëlle van de Donk omhelst

Na het gewonnen EK kon Martens niet meer normaal over straat. Zodra ze de Oranje-bus uitstapte, werd ze opgewacht om handtekeningen uit te delen en op de foto te gaan. Jonge meisjes wilden niet langer Messi zijn, maar Martens.

"Zij is echt ons uithangbord geweest", zegt Daniëlle van de Donk, Martens andere grote vriendin binnen Oranje. "Ze is tijdens het EK opgestaan. Het was goed voor het hele team. Ze is een heel grote mevrouw geworden."

Na het EK vertrok de toen 24-jarige Martens als eerste Nederlandse profvoetbalster naar FC Barcelona, waar haar held Ronaldinho tot 2008 voor speelde. En de club van voetbalicoon Messi.

Bij de Spaanse topclub zou Martens het voorbeeld worden dat ze zelf altijd had gemist.

Medicijn tegen eenzaamheid

Topsport is eenzaam. Daarover heeft Martens in interviews vaak verteld. Een constant gevecht tussen het verlangen te zijn bij de mensen van wie je houdt en een niet te stoppen ambitiedrift.

Daarom waren vriendschappen binnen Oranje mogelijk zo belangrijk voor haar. Medespeelsters die voelen als tweede familie. Met wie je lol kunt trappen, want plezier zag Martens als voorwaarde om te kunnen presteren.

Pro Shots Lieke Martens, met Kika van Es (m) en Daniëlle van de Donk op het WK 2019

Samen met Van de Donk, Van Es en Shanice van de Sanden zette Martens regelmatig de boel op stelten binnen Oranje.

"We zijn heel hecht. Ik weet niet of dat het 'Brabantse' in ons is, maar het was vanaf minuut één raak. We waren met ons groepje een beetje de rebelletjes. We hebben veel gelachen samen, veel kattenkwaad uitgehaald", aldus Van de Donk.

Van Es vult aan: "We hebben veel dingen uitgespookt." Zoals? "Matrassen omgedraaid, suiker in bedden gestrooid, met kleren gegooid - hing er weer een string in een boom."

4:50 Martens wil nog twee wedstrijden knallen: 'Daarna supporter van Oranje'

Van Es vindt het bijzonder hoe Martens de laatste jaren een coachende rol op zich heeft genomen binnen Oranje. "Lieke is iemand die jonkies wil helpen. Die tegen ze zegt: je doet het goed, geniet."

Champions League

Zo nam de speelster van Paris Saint-Germain de jonge Esmée Brugts, die vroeger tegen Martens opkeek, onder haar hoede. Ook Brugts vertrok naar Barcelona en won dit jaar de Champions League. Martens veroverde in 2021 met Barça de belangrijkste prijs voor clubteams.

Straks zwaait de international na 160 interlands af. Martens wil meer tijd voor andere dingen. "Als je 31 bent en andere dingen in het leven worden belangrijker, dan kies ik deze weg", zei ze onlangs tegen de NOS.

Nog één keer zal ze een stadion vol Oranje-fans haar naam horen scanderen en hun handen horen stukklappen voor hun grote idool.

Terecht, vindt Van de Donk. "Zij heeft het vrouwenvoetbal in Nederland op de kaart gezet."

ANP Lieke Martens naast Ronaldo, beiden verkozen tot de beste voetballers ter wereld in 2017

ANP Met FC Barcelona won Lieke Martens (l) in 2021 de Champions League