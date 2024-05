NOS Voetbal • vandaag, 22:32 Jonge Brugts wint vier prijzen in eerste jaar bij Barcelona: 'Dit is niet normaal'

2:18 Brugts na Champions League-winst: 'Dit is niet normaal'

"Te gek voor woorden eigenlijk, het is niet normaal", stamelt Esmee Brugts na de gewonnen Champions League-finale tegen Olympique Lyonnais. De Oranje-international heeft in haar eerste seizoen bij FC Barcelona maar liefst vier prijzen gewonnen, waaronder de grootste Europese clubprijs.

Voor Barcelona is het de derde keer in de laatste vier jaar dat de Champions League in de wacht wordt gesleept. De Catalaanse club heeft zich de laatste jaren ontpopt tot absolute grootmacht in het vrouwenvoetbal. De 20-jarige Brugts maakt sinds vorige zomer uit van dat succesteam.

Heel ander niveau

"Zo'n finale ook... En dat ik dan nog even mag invallen vind ik helemaal speciaal", zegt Brugts, die zich bescheiden opstelt bij Barcelona, dat een selectie vol sterren herbergt. Toch speelde ze dit seizoen bijna alles: in de competitie kwam Brugts tot 25 duels, waarvan 17 in de basis. In de Champions League kwam ze uiteindelijk acht keer in actie.

"Dit is wel een heel ander niveau", vergelijkt ze haar huidige team met haar vorige werkgever PSV. "Ik speel hier met de beste speelsters ter wereld."

Bekijk hier de samenvatting van de finale:

1:39 Barcelona wint Champions League ten koste van Lyon

Het succes van Barcelona blijkt goed te zijn voor de populariteit van het vrouwenvoetbal in Spanje. Het stadion waar de Champions League-finale werd gespeeld, San Mamés in Bilbao, was tot de nok toe gevuld met fanatieke supporters. Die juichten vooral voor Barcelona.

"Vorige week hadden we de bekerfinale, toen waren er ook al heel veel Barça-fans", vertelt Brugts. "Het is echt supervet om te zien dat het vrouwenvoetbal zo leeft. Mooi dat we zo gewaardeerd worden en dat zoveel fans de moeite hebben genomen om hierheen te komen."

Stralend neemt ze de tijd om alle successen in haar op te nemen. "De speelsters om me heen zeggen ook: geniet ervan, het is niet normaal wat je meemaakt. Dus dat ga ik ook doen."

Teleurstelling Egurrola

Oranje-collega Damaris Egurrola was vanzelfsprekend minder blij na de Champions League-finale. Ze speelde de gehele wedstrijd voor Lyon, maar kon de nederlaag niet voorkomen. Bij haar overheerst teleurstelling, maar ook trots.

"Dit is heel moeilijk, maar ik ben trots op het team", vertelt ze. "We hebben nog steeds acht Champions Leagues, en Barcelona heeft nu hun derde... Maar ze hebben het goed gedaan, ik feliciteer ze."

1:36 Egurrola na verlies: 'We hebben nog steeds 8 Champions Leagues'

Over de wedstrijd is Egurrola verder kort. "We kenden hun speelstijl, we wisten hoe ze gingen spelen. Ik denk dat we ons goed hebben geweerd, hun goal was heel gelukkig. Daarna hadden we wat kansen om te scoren, maar we hadden effectiever moeten zijn in het strafschopgebied."

Ondanks de teleurstelling kon Egurrola wel genieten van de omstandigheden. Ze werd geboren in de Verenigde Staten, maar groeide op in het Baskenland, waar de wedstrijd werd gespeeld. Er zaten dus veel bekenden op de tribune.

"Dat was echt een droom die uitkwam", vertelt ze. "Met mijn familie hier en al mijn vrienden: ik had wel 500 mensen kunnen meenemen. Zij zijn onderdeel van alles wat ik doe op het veld, dus ik ben ook heel blij dat ze dit met me hebben kunnen delen. Hoewel het zwaar was om hen te zien huilen."