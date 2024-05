NOS Voetbal • vandaag, 23:41 Lyon verloor nooit van Barcelona, maar weet: 'Finale tegen ons was hun keerpunt'

Barcelona vol vertrouwen voor finale: 'Zijn in topvorm en gaan dat bewijzen'

Met FC Barcelona en Olympique Lyonnais staan zaterdagavond in Bilbao twee absolute topteams in de finale van de Champions League. Voor bekerhouder FC Barcelona wordt het de vierde Champions League-finale op rij en de vijfde in totaal. Barça won in 2021 en 2023 en verloor in 2019 en 2022.

"We zijn in topvorm en morgen gaan we dat bewijzen", zegt Barcelona-coach Jonatan Giraldez. "Het wordt een geweldige dag", voorspelt sterspeelster Aitana Bonmatí, beste speelster van het door Spanje gewonnen afgelopen WK en winnaar van de Ballon d'Or Féminin.

Barcelona pakte dit seizoen al de Spaanse dubbel en verloor slechts één van de 45 wedstrijden in alle competities. Die enige nederlaag was op 20 april tegen Chelsea (0-1) in de halve finales van de Champions League.

Met Olympique Lyonnais treft Barcelona de zwaarst mogelijke tegenstander. De kersverse Franse kampioen is met acht eindoverwinningen in de Champions League (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022) de absolute recordhouder. De Françaises verloren de finales van 2010 en 2013.

Vorig jaar was een teleurstelling, met de kwartfinales als eindstation. Met Kadidiatou Diani (8 goals) als topscorer van het huidige Champions League-seizoen en de Nederlandse inbreng van Damaris Egurrola en Daniëlle van de Donk hoopt Lyon de beker te heroveren.

Het verleden biedt Lyon houvast. In vier eerdere ontmoetingen met Barcelona won Lyon vier keer. Twee keer stonden beide teams al tegenover elkaar in de Champions League-finale. In 2019 in Boedapest won Lyon met Shanice van de Sanden in de basis met 4-1 van het Barcelona van Lieke Martens en invalster Stefanie van der Gragt.

Kijk hieronder naar de persconferentie met Wendie Renard, aanvoerster van Olympique Lyonnais, en coach Sonia Bompastor:

Lyon beducht voor Barça: 'Zijn afgelopen seizoenen enorm gegroeid'

In 2022 in Turijn was Lyon opnieuw de sterkte, met 3-1 dit keer. Martens viel toen in bij Barça en Egurrola en Van de Donk bleven op de bank bij Lyon. "Barcelona heeft zich als team ontwikkeld in de afgelopen twee seizoenen", zegt Lyon-trainer Sonia Bompastor.

'Barcelona enorm gegroeid, ander team dan twee jaar terug'

"De finale die ze tegen ons speelden in Turijn was voor hen een keerpunt", gaat Bompastor verder. "Ze zijn veranderd. Ze zijn veranderd in de manier van trainen en ze hebben nieuwe spelers aangetrokken. Dit team is anders dan twee jaar terug."

Tot de nieuwe namen in vergelijking met toen bij Barcelona behoren onder anderen de Spaanse international Salma Paralluelo, die deze Champions League-campagne al zes keer scoorde, de Engelse internationals Keira Walsh en Lucy Bronze (ex-Lyon) en Oranje-international Esmee Brugts.

De Spaanse sterspeelsters Alexia Putellas en Bonmatí en de Noorse aanvalster Caroline Graham Hansen waren er twee jaar geleden wel bij. "Als team hebben we geleerd van moeilijke tijden uit het verleden", aldus Graham Hansen. "We hebben veel geleerd van de finales die we hebben gespeeld. We zijn nu beter voorbereid en volwassener."

Lyon-aanvoerster Wendie Renard is beducht voor de kracht van Barcelona. "Ze zijn enorm gegroeid, hebben speelsters van wereldklasse die in staat zijn elk groot team te verslaan. Ze houden ervan te domineren, maar wij kennen onze eigen kracht. Het wordt moeilijk, maar we zijn klaar om te winnen."