NOS Voetbal β€’ vandaag, 23:42 Van de Donk en Egurrola zijn Groenen en Martens de baas: Lyon kampioen

De voetbalsters van Olympique Lyonnais zijn voor de zeventiende keer in de laatste achttien jaar kampioen van Frankrijk geworden.

De ploeg van Oranje-internationals DaniΓ«lle van de Donk en Damaris Egurrola was in de finale om de landstitel met 2-1 te sterk voor het Paris Saint-Germain van Jackie Groenen en Lieke Martens.

Paris Saint-Germain probeert al jaren een bres te slaan in de hegemonie van de club uit Lyon in het Franse vrouwenvoetbal. In 2021 werd PSG kampioen, maar hoewel de twee grootmachten steeds dichter naar elkaar toe groeiden, gingen de prijzen meestal naar Lyon.

Zo stonden beide ploegen twee weken geleden ook al tegenover elkaar in de halve finales van de Champions League. Ook toen trok Lyon in twee spannende duels (2-3 en 2-1) aan het langste eind.

In de reguliere competitie verzamelde Lyon elf punten meer dan PSG, maar omdat de strijd om de titel beslist werd in play-offs deed die marge er niet veel toe.

Na een probleemloze zege van Lyon op Stade Reims (6-0) en een zwaarbevochten zege van PSG op stadgenoot Paris FC (na strafschoppen) kwam het aan op een eindstrijd.

Assist Van de Donk

In het Parc Olympique Lyonnais liet de thuisclub er geen gras over groeien. Na ruim een kwartier vond Van de Donk met een schitterende dieptepass Delphine Cascarino en die verschalkte PSG-keepster Katarzyna Kiedrzynek in de korte hoek.

De Poolse doelvrouw ging even later gruwelijk in de fout, toen ze in de eigen doelmond de bal verspeelde aan Melchie Dumornay. De HaΓ―tiaanse wachtte geduldig tot Kadidiatou Diani was aangesloten en de bal simpel in het doel kon werken voor de 2-0.

Aansluitingstreffer PSG

Paris Saint-Germain, waar Martens na ruim een uur inviel, zocht daarna lange tijd vergeefs naar de aansluitingstreffer. Die kwam er pas in de 73ste minuut toen Tabitha Chawinga - topscoorster en uitgeroepen tot beste speelster van de competitie - in twee instanties raak schoot.

Verder dan een dreigend schot van Martens in de slotfase kwam PSG daarna echter niet.

Volgende week zaterdag gaat Lyon in een uitverkocht stadion in Bilbao ook voor de negende Champions League-eindzege. Dan moet het wel - net als twee jaar geleden - zien af te rekenen met titelhouder FC Barcelona.

Ook dat wordt een treffen tussen Oranje-internationals: EsmΓ©e Brugts aan Catalaanse zijde en Van de Donk en Egurrola aan Franse zijde. Tenminste, als Egurrola op tijd hersteld is. De middenveldster werd tegen PSG vlak voor rust geraakt in haar gezicht en bleef in de kleedkamer achter.