Groenen en Martens plaatsen zich met PSG voor beslissende play-off om kampioenschap

Jackie Groenen en Lieke Martens hebben zich met Paris Saint-Germain geplaatst voor de finale om het Franse landskampioenschap. In de halve finale van de dit seizoen geïntroduceerde play-offs versloeg PSG stadgenoot Paris FC na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2.

Bij PSG begon Groenen in de basis. Martens maakte direct na rust haar opwachting, toen PSG al met 1-0 achter stond. Paris FC kwam na ruim een half uur op voorsprong via Clara Mateo, die eenvoudig kon binnentikken nadat PSG-keepster Katarzyna Kiedrzynek de bal helemaal verkeerd had aangenomen.