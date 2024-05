Reuters Bonmatí heeft gescoord

NOS Voetbal • vandaag, 19:56 Barcelona wint tweede Champions League op rij na titanenstrijd met Lyon

De vrouwen van FC Barcelona hebben voor het tweede jaar op rij de Champions League gewonnen. In de finale in Bilbao werd Olympique Lyonnais met 2-0 verslagen.

De goals werden gemaakt door sterspeler Aitana Bonmatí en invaller Alexia Putellas. Oranje-internationals Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola stonden in de basis bij Lyon, bij Barcelona viel Esmee Brugts vlak voor tijd in.

Hooggespannen verwachtingen

Vooraf waren de verwachtingen hooggespannen voor het duel tussen de twee supermachten in het vrouwenvoetbal. Lyon en Barcelona wonnen sinds 2016 alle Champions Leagues, waarbij de Françaises er meer pakten (zes in deze periode), maar de Catalanen twee van de laatste drie edities wonnen.

De Champions League-finale was dan ook het strijdtoneel van veel van 's werelds beste voetbalsters. Gouden Bal-winnaressen Bonmatí, Putellas en Ada Hegerberg zaten bij de selecties, al werden de laatste twee lang op de bank gehouden ten faveure van andere sterren.

Met name Barcelona had al een geweldig seizoen achter de rug voorafgaand aan de finale: de 28 duels in de eigen competitie leverden 27 zeges en één gelijkspel op, waarin liefst 129 goals werden gemaakt. Lyon werd ook overtuigend kampioen, al moest het wel één nederlaag slikken.

Reuters Lyon-aanvoerster Renard schiet maar raakt de paal

Vanaf de aftrap maakten beide ploegen er een aantrekkelijke wedstrijd van. Lyon raakte in de eerste helft enkele keren het houtwerk, onder meer via aanvoerster en sterspeler Wendie Renard, terwijl ook Barcelona voor rust bijna tot scoren kwam. Een inzet van Selma Bacha kon echter van de lijn worden gehaald. Daardoor gingen de ploegen met 0-0 rusten.

Na ruim een uur spelen werd de ban dan eindelijk gebroken. Sterspeler Bonmatí, die Barcelona in de halve finales al voorbij Chelsea schoot, dribbelde op karakteristieke wijze het strafschopgebied in om daar met links uit te halen.

Haar inzet hield het midden tussen een schot en een voorzet, maar via het been van Lyon-verdediger Gilles verdween die toch in het doel. Ietwat gelukkig stonden de Catalanen daarmee op een voorsprong, die gezien het wedstrijdbeeld verdiend te noemen was.

Reuters Putellas heeft de wedstrijd beslist

Het slot van de wedstrijd leverde een offensief van de Franse vrouwen op, die er alles aan deden de gelijkmaker te forceren. Kadidiatou Diani, topscorer van de Champions League dit seizoen, kwam enkele keren dichtbij, maar wist geen echte kansen af te dwingen.

De ervaren Hegerberg, vlak voor tijd ingevallen voor Van de Donk, probeerde het ook nog met een kopbal, maar ook zij kon het verschil niet meer maken.

Het was juist Barcelona dat nog een keer scoorde. In de laatste seconden van de wedstrijd schoot Putellas de bal met links hard en hoog in het doel. Zo mocht Barcelona na 90 intense minuten de belangrijkste beker in het clubvoetbal optillen, tot vreugde van het veelal Spaanse publiek in het stadion San Mamés in Bilbao.