FIFA introduceert eerste WK clubteams voor vrouwen in 2026

In 2026 wordt voor het eerst een WK voor clubs voor vrouwen gehouden. Dat heeft wereldvoetbalbond FIFA op een congres in Bangkok besloten.

Het is nog niet bekend waar de eerste editie van het vierjaarlijkse toernooi wordt gehouden en hoe clubs zich kunnen kwalificeren, maar andere details zijn wel al bekend. Zo doen er zestien teams mee en wordt er in januari en februari gespeeld. Dit om de Europese ploegen zo min mogelijk te belasten en omdat de sterke Amerikaanse competitie in maart begint.