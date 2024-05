Getty Images

NOS Voetbal • vandaag, 19:36 Geen zorgen KNVB na mindere waardering WK-bid: 'Marginaal verschil'

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, maakt zich geen zorgen nu het Braziliaanse organisatiebid voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 hoger heeft gescoord bij de FIFA dan het bid van Nederland, Duitsland en België. "Het gaat om een marginaal verschil."

"Het belangrijkste is om aan de basis te voldoen. En de FIFA zegt dat beide bids dat ruimschoots doen. Nu moeten we de collega's overtuigen dat wij de beste zijn", aldus De Jong tegenover de NOS.

Eerder vandaag werd bekend dat een evaluatiecommissie van de FIFA meer plussen heeft geplaatst bij het Braziliaanse bid dan bij die van Nederland, België en Duitsland. Bij Brazilië zijn de belangrijkste pluspunten de stadions en het feit dat er nog nooit een WK voor vrouwen is georganiseerd in Zuid-Amerika. Het 'allroundbid' van Nederland, België en Duitsland moet het hebben van de sterke infrastructuur en de commerciële positie.

Brazilië scoort 4 punten bij de FIFA, Nederland 3,7.

FIFA-congres op 17 mei

Op 17 mei wordt bij het FIFA-congres in Bangkok bekend waar het WK zal plaatsvinden. Het congres bestaat uit 211 leden. Afgezien van de landen die een WK bid hebben ingediend, mag ieder lid een stem uitbrengen.

Ik weet niet wat Rusland en Belarus doen, maar de overige Europese stemmen moeten toch wel naar ons gaan. En ik denk dat we in Azië en Afrika ook een meerderheid hebben. Gijs de Jong

"In de praktijk hebben we, van de 500 punten die je kon halen, er 373 gehaald, en Brazilië 395. Dat maakt het verschil iets kleiner", zegt De Jong over de kleine achterstand.

"Het is een logisch verschil. De lonen zijn lager in Brazilië, dus het is goedkoper. De capaciteit van de stadions is daar groter. Daar wordt zwaar naar gekeken. Wij willen dingen doen in lijn met de Europese wetgeving, dat bekent dat we bepaalde dingen die de FIFA wil niet in contracten kunnen vastleggen. Dat zijn verschillen die overbrugbaar zijn."

Stemming

De Jong heeft veel afgevaardigden van alle bonden gesproken. "Je weet pas na de stemming of ze echt voor je hebben gekozen, maar we hebben net Oman, Marokko, Egypte, Jordanië, Saudi-Arabië en Qatar bezocht. Ik kan me vergissen, maar een meerderheid van die landen gaat voor ons."

"We mogen zelf niet stemmen en ik weet niet wat Rusland en Belarus doen, maar de overige Europese stemmen moeten toch wel naar ons gaan. En ik denk dat we in Azië en Afrika ook een meerderheid hebben."

ANP In 2017 werd Nederland in eigen huis Europees kampioen

Volgens De Jong is het plan van Nederland, Duitsland en België meer gericht op de hele wereld, om de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal wereldwijd te bevorderen.

"Het Braziliaanse bid is wat meer gericht op enerzijds Brazilië zelf en anderzijds Zuid-Amerika, minder op de rest van de wereld. Er zijn 207 leden die mogen stemmen. Het merendeel doet niet mee aan het WK, maar wil het vrouwenvoetbal wel ontwikkelen."

Katalysator

Over wat er bij een WK in Nederland, België en Duitsland in 2027 kan veranderen, zegt De Jong: "In Nederland zelf zullen we ons vooral richten op meer Nederlandse scheidsrechters, coaches en bestuursleden en de eredivisie laten groeien. Wereldwijd is er een enorm verschil waar landen staan. In sommige landen staat vrouwenvoetbal niet eens op de kaart, daar kun je helpen."

"In andere landen wil men vooral meisjes en vrouwen inspireren om te voetballen, om te laten zien dat het ook een vrouwensport is."

Volgens De Jong kan het WK een katalysator zijn, onder meer door medewerkers van bonden over de hele wereld uit te nodigen om mee te werken aan het toernooi en teams in verschillende regio's in te zetten om lokaal speelsters te inspireren. Niet pas in 2027, maar direct als het is toegewezen.