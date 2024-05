NOS Voetbal • vandaag, 23:45 Droomscenario Martens bij laatste thuisinterland: 'Dit is heel erg speciaal'

2:40 Martens in tranen bij publiekswissel in laatste thuiswedstrijd met Oranje

De derde minuut van de blessuretijd bij het EK-kwalificatieduel Nederland-Finland (1-0). Het bord met nummer 11 gaat omhoog. Lieke Martens mag naar de kant en direct zijn de tranen zichtbaar. Haar laatste interland in Nederland zit erop en dus neemt ze afscheid van het Nederlandse publiek.

De fans scanderen hartstochtelijk haar naam en na de wedstrijd vormen de speelsters een erehaag voor de 31-jarige Martens. "Dit is heel erg speciaal", vertelt de 159-voudig international, voor velen een voetbalidool. "Ik denk dat ik het nog niet helemaal bevat."

"Ik ben eigenlijk een beetje sprakeloos", gaat Martens verder. "En dat ben ik niet zo heel vaak." Ze loopt in haar emotie zelfs twee van haar beste vriendinnen voorbij. "Dat zou ik in het normale leven niet doen."

De wedstrijd verloopt wat moeizaam, maar resulteert uiteindelijk in een 1-0 zege voor Nederland. "Dat is toch wel een beetje een droomscenario", aldus Martens. "In een vol oranje stadion met familie en vrienden op de tribune een overwinning, fantastisch."

Het droomscenario had zelfs nóg mooier kunnen zijn. Martens stond zelfs al even met haar armen in de lucht. "Ik dacht echt: deze gaat erin." Maar haar uithaal belandt op de lat. "De bal daalde net te laat. Het was leuk geweest als die erin was gegaan."

'Voetbalicoon'

Ook haar teamgenoten genieten van het afscheid van Martens. "Het belangrijkste is de zege, en natuurlijk dat het een mooie avond voor Lieke werd", vertelt de 20-jarige Esmee Brugts, voor wie Martens een groot voorbeeld was. "Ik hoop dat ze een geweldige avond heeft. Ik heb heel veel aan haar gehad. Ze is een voetbalicoon."

Sla de carrousel over ANP Lieke Martens

ANP Martens emotioneel met bondscoach Jonker

Pro Shots Martens krijgt erkenning van de KNVB

Martens wordt luidkeels toegezongen en uitgezwaaid op Het Kasteel in Rotterdam, maar haar laatste interland moet ze nog spelen. Die is dinsdag in Finland. "Deze wedstrijd is denk ik wel iets specialer dan die in Finland, maar daar had ik me op ingesteld. Het is wat het is."

Succesperiode

Martens debuteerde in augustus 2011 in het Nederlands elftal en was een van de sleutelspelers in een succesperiode van het Nederlandse vrouwenteam onder coach Sarina Wiegman. Het grootste succes was de Europese titel in 2017.

Met drie doelpunten en één assist in zes wedstrijden werd Martens uitgeroepen tot beste speelster van dat EK in Nederland. Twee jaar later werd Martens met Nederland tweede op het WK.

Finland-Nederland bij de NOS De EK-kwalificatiewedstrijd Finland-Nederland is dinsdag 4 juni vanaf 18.00 uur te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het duel wordt ook op NPO 1 uitgezonden. De voorbeschouwing begint om 17.40 uur.