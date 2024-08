EK voetbal voor vrouwen 2025 in Zwitserland te zien bij de NOS

Het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen in de zomer van 2025 is live te volgen bij de NOS. De NOS heeft de uitzendrechten voor voor het evenement bemachtigd, dat volgend jaar zomer wordt georganiseerd in Zwitserland. De wedstrijden zullen te zien zijn op televisie en online via NOS.nl, NOS-app, NPO Start en de televisie-app NOS Live. Ook zijn de wedstrijden op de radio te volgen.

Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur NOS Sport: "Deze zomer laat zien dat de prestaties van Nederlandse sporters massaal worden meebeleefd. Ook de live-verslagen van het Nederlands elftal op een groot toernooi kunnen steevast rekenen op een groot publiek. We zijn er trots op dat volgend jaar zomer wederom een groot toernooi bij de NOS, bij de publieke omroep, te volgen is."

Kwalificatie zeker

De Nederlandse voetbalsters treffen mogelijk zware tegenstanders in de groepsfase. Het elftal van bondscoach Andries Jonker zit maandag 16 december bij de loting in Lausanne in pot 3. Uit pot 1 loot Oranje een zware tegenstander: Zwitserland, Spanje, Duitsland of Frankrijk. In pot 2 zitten Italië, IJsland, Denemarken en Engeland.