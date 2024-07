Getty Oihane San Martín viert feest, Oranje treurt

NOS Voetbal • vandaag, 20:01 Oranje-voetbalsters verliezen finale van EK onder 19 van Spanje

De Nederlandse voetbalsters onder 19 jaar zijn er niet in geslaagd de Europese titel te pakken. In Litouwen verloor Oranje in de finale met 2-1 van Spanje, dat in de laatste minuut van de verlenging de winnende goal maakte.

Nederland had ongeslagen de finale bereikt. In de poulefase werd gelijkgespeeld tegen Duitsland (1-1) en gewonnen van Ierland (2-0) en Spanje (1-0). Na een 2-0 overwinning in de halve finale tegen Frankrijk was Spanje in de eindstrijd opnieuw de tegenstander.

Vroege voorsprong Spanje

Spanje kwam na zes minuten al op voorsprong. Marisa kon wegdraaien bij Kardinaal en de speelster van Real Madrid schoot langs keepster Van der Vliet binnen.

In de eerste helft hadden de Spaanse voetbalsters het meeste balbezit en waren ze dreigender dan Oranje. Nederland kreeg kleine kansjes via Danique Tolhoek en Jade van Hensbergen, maar dicht bij een doelpunt kwam de ploeg van bondscoach Sherida van Bruggen niet.

Goede tweede helft

In de tweede helft waren de rollen omgedraaid. Oranje zette de tegenstander onder druk en kreeg kansen. Na een klein uur spelen was het raak. Uitblinkster Lotte Keukelaar zette een Spaanse verdedigster opzij, tikte de bal richting spits Tolhoek, die het afmaakte.

Ook daarna kreeg Nederland kansen. De grootste was voor Van Hensbergen, toen de bal over de Spaanse verdediging heen viel, maar de middenvelder van Ajax kwam niet tot een schot.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd kreeg Oranje nog een enorme kans op de winnende treffer. Daliyah de Klonia gaf een hoge voorzet, Keukelaar tikte in, maar keepster Astralaga redde. Ook Spanje was in de extra tijd nog dicht bij een treffer.

Late treffer

Het duel leek op penalty's te worden beslist, maar in de 119de minuut maakte Spanje uit het niets toch de winnende treffer. Een Spaanse voorzet glipte langs de Nederlandse verdedigsters, waarna Intza Eguiguren nog net haar voet tegen de bal kreeg en binnentikte.

In 2014 pakte Nederland de enige titel op een EK voor voetbalsters onder 19 jaar. Destijds maakte Vivianne Miedema de enige treffer in de finale tegen Spanje.