NOS Voetbal • vandaag, 00:08 Matige generale voor Juventus richting PSV, Real Madrid wint van Real Sociedad

Juventus heeft in de Italiaanse Serie A voor de tweede keer op rij met 0-0 gelijkgespeeld, nu tegen Empoli. AC Milan won met gemak van Venezia. In La Liga won Real Madrid van Real Sociedad.

Teun Koopmeiners stond voor het eerst in de basis bij Juventus. Zijn ploeg was de betere partij, maar stichtte te weinig gevaar. Als dat al gebeurde had Koopmeiners, die een verdienstelijke wedstrijd speelde, daar vaak wat mee te maken. Zijn voorzetten werden echter niet verzilverd en een afstandsschot van de Noord-Hollander zeilde net over.

Juventus staat nog altijd bovenaan in de Serie A, maar die positie raakt het morgen waarschijnlijk wel kwijt. Dinsdag ontvangt Juve PSV in de Champions League.

AC Milan had thuis een makkelijke avond tegen Venezia. Al na 29 minuten stond het 4-0 en vervolgens werd er niet meer gescoord. Théo Hernandez, Youssouf Fofana, Christian Pulisic, Tammy Abraham maakten de doelpunten. Tijjani Reijnders begon in de basis en werd na een uur gewisseld.

In SPanje won Real Madrid met de nodige mazzel van Real Sociedad. De beste kansen waren voor de Basken, maar Madrid won door twee strafschoppen met 0-2.

In het vermakelijke duel was Sociedad, tegenstander van Ajax in de Europa League, in de eerste helft het gevaarlijkst. Een harde knal van Luka Sucic belandde op het aluminium en later raakte ook Sheraldo Becker de paal.

Vlak na rust stond opnieuw de paal in de weg. Toch was de voorsprong voor Madrid na ongelukkig hands van Sergio Gómez. De penalty werd verzilverd door Vinícius Júnior. Ook Kylian Mbappé scoorde even later uit een strafschop.

Sevilla boekte tegen Getafe de eerste zege van het seizoen: 1-0. De goal werd gemaakt door de 38-jarige Jesús Navas, die de bal vol in de kruising poeierde. Hij is de oudste doelpuntenmaker van Sevilla in de clubgeschiedenis.

