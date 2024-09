AFP Arne Slot

NOS Voetbal • vandaag, 15:52 • Aangepast vandaag, 17:57 Slot lijdt eerste nederlaag met Liverpool, De Ligt herpakt zich met hoofdrol bij United

Arne Slot is tegen zijn eerste nederlaag aangelopen als trainer van Liverpool. Waar de thuisploeg op Anfield lange tijd de betere was, zette Callum Hudson-Odoi Nottingham Forest twintig minuten voor tijd op voorsprong: 0-1.

Liverpool won de eerste drie wedstrijden van het seizoen, allemaal met een clean sheet. Alleen Manchester City is, na een 2-1 zege op Brentford, nog helemaal foutloos in de Premier League.

Bij Liverpool stonden Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch in de basis en viel Cody Gakpo in de tweede helft in.

Sportieve revanche De Ligt

Matthijs de Ligt heeft sportieve revanche genomen met een glansrol in de met 0-3 gewonnen wedstrijd van Manchester United tegen Southampton. De verdediger maakte de openingstreffer, na een interlandperiode waarin hij zwak voor de dag was gekomen tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland.

AFP Matthijs de Ligt viert zijn openingstreffer voor Manchester United tegen Southampton.

Dankzij de overwinning (de tweede in vier wedstrijden in de Premier League) neemt de druk op trainer Erik ten Hag een beetje af. In de afgelopen dagen was die druk juist nog wat opgevoerd door niet zo vleiende uitspraken van oud-speler Cristiano Ronaldo.

Tegen het gepromoveerde Southampton gaf Ten Hag ook Oranje-spits Joshua Zirkzee een basisplaats.

AFP Erik ten Hag op de bank bij Manchester United naast assistent Ruud van Nistelrooij.

Nadat Southampton-spits Cameron Archer een strafschop gekeerd zag worden door André Onana, werd United wakker. Eerst was Zirkzee na een fraaie combinatie dicht bij een doelpunt, keeper Aaron Ramsdale wist zijn schot nog net naast te tikken.

Uit de daaropvolgende hoekschop kwam het moment van De Ligt. De verdediger kopte een voorzet van Bruno Fernandes in de verre hoek (0-1).

Nog voor rust speelde De Ligt ook een rol in de 0-2 van Marcus Rashford. De verdediger stond namelijk in de baan van het schot, ontnam keeper Aaron Ramsdale zo het zicht en stapte precies op tijd opzij om de bal in het doel te zien belanden.

AFP Joshua Zirkzee in duel met Lesley Ugochukwu.

Toen Southampton tien minuten voor tijd ook nog zijn aanvoerder Jack Stephens verloor (hij kreeg rood na een late tackle op Alejandro Garnacho) was de wedstrijd helemaal gespeeld. Garnacho maakte er in de slotfase zelfs nog 0-3 van.

City herstelt zwakke start

Manchester City boekte een nipte thuiszege op Brentford: 2-1. Yoane Wissa liet City in de eerste minuut van de wedstrijd schrikken. Na een misverstand in de verdediging zette hij Brentford op 0-1.

Paniek was niet nodig bij Manchester City, want Erling Haaland draaide het duel hoogstpersoonlijk om met twee treffers in de eerste helft.

