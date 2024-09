AFP Erik ten Hag en Cristiano Ronaldo

NOS Voetbal • vandaag, 00:11 Ronaldo: 'Laat Ten Hag naar Van Nistelrooij luisteren, dat helpt misschien'

Cristiano Ronaldo is al even weg bij Manchester United, maar in een podcast heeft hij uitgehaald naar zijn voormalige trainer Erik ten Hag. Ook heeft hij een advies voor de coach van United: luister naar Ruud van Nistelrooij.

In een interview met zijn voormalige teamgenoot Rio Ferdinand zegt Ronaldo dat alles bij de club opnieuw moet worden opgebouwd, wil het ooit weer meestrijden om de grote prijzen.

Ronaldo bekritiseert de instelling van Ten Hag, die volgens hem te veel op zoek is naar excuses voor de matige prestaties. "De coach zegt dat ze niet mee kunnen doen om de titel en om de Champions League. Als trainer van Manchester United kun je niet zeggen dat je daar niet voor gaat vechten. Je moet zeggen: we gaan het proberen, we móéten het proberen."

United eindigde vorig seizoen als achtste in de Premier League, de slechtste prestatie in de geschiedenis van de club. Dit jaar begon het elftal van Ten Hag met twee nederlagen in de eerste drie competitieduels.

Oud-spelers

Volgens Ronaldo behoort United nog steeds tot de beste clubs ter wereld, maar moet er nodig iets veranderen. Daarbij moet het vooral luisteren naar oud-spelers als Roy Keane, Paul Scholes, Gary Neville en Ferdinand zelf. "Zij begrijpen het voetbal, zaten zelf in de kleedkamer. Zij weten hoe ze moeten omgaan met spelers."

Ronaldo is dan ook te spreken over de keuze voor Ruud van Nistelrooij als assistent van Ten Hag. "Als Ten Hag naar Van Nistelrooij luistert, dan kan hij de club misschien helpen. Ruud kent de club, hij kent de fans."

AFP Ruud van Nistelrooij

Voor zijn vertrek naar de Saoedische club Al-Nassr speelde de 39-jarige Ronaldo twee periodes bij de Engelse club. Tussen 2003 en 2009 speelde hij 196 duels voor United en won drie titels met de club: de Champions League, de FA Cup en twee League Cups.

In 2021 keerde hij terug, maar zijn tweede periode was minder succesvol. Hij botste met Ten Hag en vertrok.