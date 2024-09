EPA

NOS Voetbal • vandaag, 22:59 Invaller Ronaldo helpt Portugal aan zege, tiental Spanje wint in Zwitserland

Cristiano Ronaldo heeft doelpunt 901 te pakken. De 39-jarige aanvaller maakte als invaller tegen Schotland in de 88ste minuut het winnende doelpunt in het Nations League-duel in groep 1 van Divisie A: 2-1.

In groep 4 won een tiental van Spanje met ruime cijfers in Zwitserland: 1-4.

Comeback

Voor het eerst sinds het WK van 2022, toen hij tegen Marokko op de bank begon, stond Ronaldo niet in de basis in een competitieve wedstrijd van Portugal. Hij kreeg tegen Schotland rust, na het 900ste doelpunt uit zijn carrière van donderdag tegen Kroatië (2-1 winst).

In het Estádio da Luz in Lissabon kopte Scott McTominay Schotland in de zevende minuut op voorsprong. Rafael Leão was de gevaarlijkste aanvaller aan Portugese zijde, maar was niet effectief. Na rust kwam Ronaldo in de ploeg en volgde een comeback van Portugal.

De Schotse keeper Angus Gunn hield zijn ploeg lange tijd op de been, maar ging niet vrijuit bij de 1-1, een schot van Bruno Fernandes. Ronaldo was al heel dicht bij zijn 901ste doelpunt, maar kopte op de paal. Even later was het toch raak. In de 88ste minuut tikte hij een voorzet van Nuno Mendes binnen.

Hoofdrol Modric

In Osijek speelde Luka Modric tegen Polen een dag voor zijn 39ste verjaardag een hoofdrol. De Kroatische middenvelder krulde een vrije trap met veel gevoel over de muur in het doel. Aan de andere kant raakte een andere veteraan, Robert Lewandowski (36), de lat. Daardoor won Kroatië het duel met 1-0.

AFP Luka Modric

Spanje kwam in de stromende regen in Genève vroeg op een 0-2 voorsprong via Joselu (bediend door Lamine Yamal) en Fabián Ruiz, maar door een rode kaart voor Robin Le Normand, die Breel Embolo tegen de grond werkte, moest de titelhouder en regerend Europees kampioen vanaf de 20ste minuut met tien man verder.

Zeki Amdouni schoot een vrije trap op de lat en tekende vlak voor rust voor de Zwitserse aansluitingstreffer, maar in de tweede helft kwam het thuisland niet dichterbij. Terwijl de plassen op het veld steeds groter werden, counterde Spanje verder weg. Ruiz maakte zijn tweede goal en het slotakkoord was voor invaller Ferran Torres, de vervanger van Yamal,

Spanje had de eerste wedstrijd in groep 4 met 0-0 gelijkgespeeld bij Servië in Belgrado.

EPA Fabián Ruiz

Eerder vanavond boekte Denemarken na de 2-0 overwinning op Zwitserland van donderdag ook een 2-0 zege op Servië. In Kopenhagen zette Albert Grønbæk de thuisploeg op voorsprong en met een fraaie omhaal maakte Yussuf Poulsen de tweede goal.

Gyökeres op schot voor Sporting en Zweden

In Divisie C van de Nations League zette de Zweed Viktor Gyökeres met twee goals tegen Estland (3-0) in Solna een bijzondere reeks voort.

EPA Viktor Gyökeres viert de 3-0

De 26-jarige aanvaller scoorde donderdag ook voor Zweden tegen Azerbeidzjan (1-3) en heeft nu tien keer gescoord in zijn laatste zes wedstrijden voor club en land. Sporting CP-spits Gyökeres is met zeven goals topscorer van de Portugese competitie.