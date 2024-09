EPA Cristiano Ronaldo

NOS Voetbal • vandaag, 23:08 Ronaldo maakt zijn 900ste doelpunt bij Portugese zege en wil op naar de 1.000

Cristiano Ronaldo heeft in de Nations League-wedstrijd van Portugal tegen Kroatië (2-1 winst) een nieuwe mijlpaal bereikt. De 39-jarige vedette maakte in het Estádio da Luz in Lissabon het 900ste doelpunt in zijn professionele carrière.

Na de openingsgoal van Diogo Dalot tekende Ronaldo in de 34ste minuut voor de tweede Portugese treffer. Hij rondde een panklare voorzet van Rui Mendes af. Ronaldo raakte na zijn jubileumgoal, zijn 131ste voor Portugal, geëmotioneerd en vierde de treffer met de handen voor de ogen.

Op naar de 1.000: 'Maakt er 60 per seizoen'

Eerder deze week sprak Ronaldo al zijn ambitie uit. "Ik wil eerst 900 doelpunten maken en daarna is het mijn uitdaging om 1.000 doelpunten te maken", zei hij in een interview op zijn YouTube-kanaal.

Aan stoppen denkt Ronaldo nog lang niet. De Portugees wil nog zeker tot zijn 41ste doorgaan en hoopt de komende jaren die grens van 1.000 doelpunten te slechten. "Ik maak zestig doelpunten per seizoen", rekende de aanvaller van Al-Nassr voor.

ANP Cristiano Ronaldo na zijn 2-0

De Braziliaanse legende Pelé, in december 2022 overleden, staat op 1281 doelpunten in 1363 wedstrijden, vriendschappelijke duels meegerekend. Daarmee is hij als recordhouder opgenomen in het Guiness Book of Records. "Alle goals die ik heb gemaakt, staan op video", stelde Ronaldo vast.

Door een eigen goal van Dalot kwam Kroatië terug in de wedstrijd, maar daar bleef het bij. Ronaldo kreeg een kwartier voor tijd een kans op zijn 901ste doelpunt, maar zijn vrije trap landde in de muur. Vlak voor tijd werd hij vervangen.

Schotland buigt ondanks comeback voor Polen

In dezelfde groep A1 van de Nations League won Polen door een late goal bij Schotland in Glasgow: 2-3. Bij rust leidde Polen door goals van Sebastian Szymanski en Robert Lewandowski (penalty), maar in de tweede helft kwam Schotland terug via de kersverse Napoli-spelers Billy Gilmour en Scott McTominay.

AFP Billy Gilmour (r) en Scott McTominay (l)

In blessuretijd ging het toch mis voor de Schotten. Nicola Zalewski schoot de Polen in de 97ste minuut naar de overwinning.

In groep A4 kwam Europees kampioen Spanje niet verder dan 0-0 bij Servië in Belgrado.

Denemarken won door goals van Patrick Dorgu en Pierre-Emile Højbjerg met 2-0 van Zwitserland, dat de wedstrijd door rode kaarten voor Nico Elvedi en Granit Xhaka (2x geel) met tien man eindigde.