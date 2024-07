Ronaldo na bewogen avond: 'Dit is zonder twijfel mijn laatste EK met Portugal'

"Dit is zonder twijfel mijn laatste EK." Dat zei Cristiano Ronaldo maandagavond nadat Portugal de kwartfinales had bereikt door Slovenië na strafschoppen te verslaan.

Het duel verliep zeer moeizaam voor de Portugezen. De 39-jarige Ronaldo miste in de 105de minuut van de verlenging een penalty en kon daarna zijn tranen niet bedwingen. De oud-voetballer van onder meer Manchester United en Real Madrid wist dit toernooi nog niet te scoren.

Tijdens de strafschoppenserie was het echter wel raak. "Je kunt niet falen als je het niet probeert", benadrukte Ronaldo.

Met zijn handen gebaarde hij daarna naar het publiek om zijn excuses aan te bieden. "Mensen blij maken is wat mij het meest motiveert", zei hij na de wedstrijd. Dat maakte ook de emoties los, zei hij. "Ik voel vreugde als ik mijn fans zie, mijn familie. Door de genegenheid die ze mij tonen."

Niet Ronaldo maar de Portugese doelman Diogo Costa ontpopte zich uiteindelijk tot de held van de avond door in de strafschoppenserie drie Sloveense penalty's te keren. Portugal schoot de eerste drie feilloos raak, waardoor de serie al na zes strafschoppen voorbij was.

In de kwartfinales wacht vrijdag Frankrijk (21.00 uur), waartegen Portugal ook de gewonnen finale van het EK in 2016 speelde. Ronaldo raakte die wedstrijd al vroeg geblesseerd en moest in tranen het veld verlaten. Vanaf de zijlijn dreef hij het Portugese elftal naar de titel.