Ronaldo en Portugal hebben strafschoppen nodig, maar schakelen Slovenië uit

Cristiano Ronaldo en Portugal kunnen zich opmaken voor een echte kraker in de kwartfinales van het EK. De Portugezen kwamen in 120 minuten niet langs Slovenië (0-0), maar namen de penalty's beduidend beter.

Dat terwijl Ronaldo in de verlenging nog een strafschop gemist had.

De ploeg treft nu op 5 juli Frankrijk in de kwartfinales. De Fransen schakelden eerder op de avond met bijna net zo veel moeite België uit .

Huilende Ronaldo ontroostbaar na gemiste penalty in verlenging tegen Slovenië

De 39-jarige Ronaldo probeerde al vanaf het eerste fluitsignaal zijn land bij de hand te nemen. De aanvaller scoorde in de gehele groepsfase niet en dat zit de sterspeler dwars. Dat was hem namelijk op zijn vorige vijf EK's nooit gebeurd.

De spits kan in Duitsland de eerste speler ooit worden die op zes EK's een treffer maakt en dus probeerde hij het ook vandaag weer op alle mogelijke manieren.

Met vrije trappen was hij het dichtst bij een treffer, voor rust zag de Sloveense doelman Jan Oblak een pegel net over het doel vliegen.

Maar het lukte het goed spelende Portugal maar niet om op voorsprong te komen. Dat het niet makkelijk zou gaan, was van tevoren al wel duidelijk.

Slovenië bleek namelijk al een tijd een stugge tegenstander. In de laatste vijftien interlands verloor de ploeg van Matjaz Kek maar één keer.

Uitbraak Sesko enige Sloveense kans

Na rust was het weer Ronaldo die het gevaar stichtte voor zijn land. Weer was het een vrije trap die de Slovenen ongerust maakte. Maar nu was Oblak de reddende engel.