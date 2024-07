AFP Jan Vertonghen baalt

NOS Voetbal • vandaag, 19:51 Eigen doelpunt Belg Vertonghen brengt pover Frankrijk in kwartfinales

Frankrijk heeft zich ten koste van buurland België geplaatst voor de kwartfinales van het EK. In Düsseldorf werd een laat eigen doelpunt van Jan Vertonghen de Belgen noodlottig (1-0).

Op meerdere plekken werd de grens tussen Frankrijk en België gesloten, uit angst voor ongeregeldheden. Zo beladen was het duel tussen beide buurlanden buiten het veld. Binnen de lijnen was het een wedstrijd tussen twee kwakkelende grootmachten.

Weliswaar was het een duel tussen de huidige nummer twee (Frankrijk) en drie (België) van de FIFA-wereldranglijst, maar beide ploegen kwamen maar moeizaam door de groepsfase, met voor beide een tweede plaats als resultaat.

Nieuwe tactiek

Beide coaches hadden hun tactiek aangepast. Zowel Didier Deschamps als Domenico Tedesco koos voor een 4-4-2-systeem. Ex-Vitesse-speler Loïs Openda (nu RB Leipzig) en Romelu Lukaku vormden het Belgische spitsenkoppel en Kylian Mbappé en Marcus Thuram het Franse.

Het leverde geen spektakel op. Er stonden grote namen op het veld, maar de kwaliteit van het spel was niet om over naar huis te schrijven. Het was niet creatief en niet gedurfd wat beide voetbalgrootmachten lieten zien.

AFP Sterspeler Kylian Mbappé met masker

België moest in Düsseldorf hopen op een geslaagde counter of een gelukje. Dat was er bijna in de 20ste minuut. Een vrije trap van Kevin De Bruyne werd licht getoucheerd door Antoine Griezmann, maar Mike Maignan kon nog net redden.

Even later kregen de Fransen een goede kans. Thuram kopte uit een voorzet van Jules Koundé naast. Op slag van rust was er nog een mogelijkheid voor de Fransen. Mbappé worstelde zich langs Jérémy Doku en legde terug op Aurélien Tchouaméni. Het schot van de middenvelder ging ruim naast.

Kans De Bruyne, goal Frankrijk

In de slotfase van de tweede helft kreeg plots De Bruyne een spaarzame kans om de wedstrijd te beslissen. Het was de kans op revanche. Vier keer eerder stuitten de 'Rode Duivels' op een groot toernooi op 'Les Bleus', vier keer wonnen de Fransen. De laatste keer was in de halve finales van het WK van 2018.

Het schot van de Belgische spelmaker landde echter in de handen van Maignan. Geen revanche.

Even later viel de Franse goal. Invaller Randal Kolo Muani draaide weg en zag iets dat het midden hield tussen een schot en voorzet via de 37-jarige Jan Vertonghen in het doel verdwijnen (1-0).

0:48 Onfortuinlijke Vertonghen helpt Frankrijk in slotfase aan voorsprong

Ook nu ging het mis voor de Belgen. Frankrijk bleek voor de vijfde keer te sterk voor België op een groot toernooi en plaatste zich voor de kwartfinales. Daarin wacht de winnaar van de achtste finale tussen Portugal en Slovenië.