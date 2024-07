Pro Shots Denzel Dumfries in conclaaf met de scheidsrechter

NOS Voetbal • vandaag, 06:06 Op zijn manier kan Dumfries een type-Nigel de Jong zijn: 'Geeft team een boost' Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

Thierry Boon volgt het Nederlands elftal



Wanneer hij op de persconferentie even niets zegt, houdt hij letterlijk zijn kaken stijf op elkaar. Sterker nog: hij spant ze aan, waardoor zijn robuuste kaaklijn nog imposanter wordt. Gecombineerd met zijn toch al stoïcijnse blik, straalt Denzel Dumfries iets meedogenloos uit.

Die mentaliteit kan het Nederlands elftal in de knock-outfase van het EK in Duitsland goed gebruiken. Of zoals Memphis Depay zegt: "Als je na vijf minuten het hele stadion hoort roepen, elke keer als Oostenrijk de verdomde bal overspeelt, dat je dan een keer erop klapt."

Want het was even wennen vorige week tegen Oostenrijk, een Nederlands elftal in een belangrijke wedstrijd zonder de altijd maar doordenderende Dumfries op rechts. Hij stond op het EK van 2020, het WK van 2022 en de eerste twee wedstrijden van dit EK altijd in de basis. Maar Dumfries kwakkelt een beetje.

Last van hamstring

"Hij had kunnen spelen, maar dat neem je wel mee", zei bondscoach Ronald Koeman voor de laatste groepswedstrijd over de deels medische keuze om Dumfries op de bank te laten. "Dat is nooit leuk", reageert de hoofdrolspeler zelf vijf dagen later. Dumfries had last van zijn hamstring.

"Dit seizoen is qua fitheid anders dan de seizoenen ervoor, dat is nieuw voor mij. Dat moeten we gewoon heel goed monitoren met de medische staf. De trainer maakt uiteindelijk de beslissing. Maar voor Roemenië ben ik honderd procent fit", zegt de rechtsback van Internazionale overtuigend.

NOS

Vanaf de reservebank zag hij een uitgeblust ogend Oranje van Oostenrijk verliezen. Aanvoerder Virgil van Dijk vond dat "de echte wil" ontbrak, net als de duelkracht. In maart begon Depay, na de oefennederlaag tegen Duitsland, daar ook al over. "Daarin kunnen wij nog wel iets leren."

Toen gaf Depay als voorbeeld Feyenoorder Quinten Timber, die zijn debuut maakte en als invaller meteen zijn Duitse tegenstander omverliep. "Dat hebben we nodig", gaf Depay aan.

Type-Nigel de Jong

Depay: "Hij doet me denken aan de tijd dat ik nog speelde met Nigel de Jong. Dan weet je: achter mij staan mannen. Het zorgt voor iets meer angst bij een tegenstander."

20:35 In het spoor #10: Zonder wrijving geen glans | EURO2024

Maar Timber is er niet bij in Duitsland. Wie van het huidige Oranje kan de rol van De Jong, de huidige directeur van de voetbalbond, oppakken? "Bijvoorbeeld Denzel", antwoordt Depay zondag vanachter een persconferentietafel in Wolfsburg. "Dat je jezelf tijdens een wedstrijd een keer laat gelden."

"Jazeker", reageert Dumfries, die over een onverzettelijkheid en onuitputtelijke drive beschikt. Wapens die tegen Oostenrijk werden gemist. "Als dat in je zit, moet je het zeker overbrengen op de ploeg, want het geeft een boost aan het hele team. Ik denk dat ik dat ook altijd wel gedaan heb."

2:20 Complimenten Depay voor Dumfries, die er even van moet bijkomen

De dagen na de nederlaag werd er vooral flink gepraat, vertelden de internationals de voorbije dagen. Harde noten kraken, elkaar de waarheid zeggen, van dat soort dingen. Balanceren tussen kritisch op elkaar zijn én de sfeer goed houden, op weg naar de achtste finales.

"Je voelt als groep wel aan wanneer het weer tijd is voor een grapje, dat is een natuurlijk proces", laat Dumfries weten. Hoewel zijn serieuze en strenge blik soms anders doet vermoeden, is de 28-jarige verdediger een humoristische aanjager in het elftal.

Als alle Oranje-internationals het trainingsveld in Wolfsburg betreden, worden ze gevolgd door een cameraman van de KNVB. Dumfries, kwajongen die hij is, kan het niet laten om zijn trainingsjack precies op de lens van de camera te gooien. Een lach volgt.

Allesbepalend

Dumfries, die in 2018 tijdens de eerste termijn van Koeman debuteerde in Oranje, wordt alom gewaardeerd in de groep. Vanwege zijn inbreng buiten én binnen de lijnen. Sfeer is belangrijk, maar resultaten zijn allesbepalend.

ANP Denzel Dumfries met Memphis Depay op de training van Oranje in Wolfsburg

En Dumfries levert, eigenlijk altijd. Is het niet met goals of assists, dan is het wel met zijn instelling. Het goede voorbeeld geven. Het levert hem een lofzang op van Depay, die naast Dumfries bij de persconferentie in Wolfsburg zit.

"Hoe vaak hij als verdediger betrokken is bij een goal, zijn kwaliteit van verdedigen, zijn coaching in de groep... Zoals Denzel is, daar wil ik er wel meer van zien. Dat is kort samengevat waarom hij onmisbaar is", constateert Depay.

"Ik moet even bijkomen van deze complimenten", lacht Dumfries.