Depay voelt vertrouwen van Koeman: 'Dat wordt zeker gewaardeerd'

2:43 Depay klaar voor clash met Roemenië: 'Toernooi gaat nu pas beginnen'

Memphis Depay is blij dat hij op het Europees kampioenschap het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman voelt. De 30-jarige aanvaller was een van de Oranje-internationals waar de voorbije periode veel kritiek op was.

"Zeker weten, dat wordt gewaardeerd. Ik voel zijn vertrouwen en dat wil ik graag terugbetalen", zei Depay zondagochtend tijdens de persconferentie in Wolfsburg, waar hij met ploeggenoot Denzel Dumfries achter de tafel zat.

"Zolang ik mijn niveau haal, zal ik geen twijfels hebben. Maar het is natuurlijk belangrijk dat je het vertrouwen voelt van de persoon die de opstelling bepaalt."

Depay zegt nog altijd alle vertrouwen in zijn ploeg te hebben. "Onze koppen zijn na de wedstrijd tegen Oostenrijk bij elkaar gebleven. Het is duidelijk dat we er als een team voor moeten blijven gaan."

Betere indruk

De 95-voudig international maakte in de laatste groepswedstrijd van Oranje tegen Oostenrijk (3-2 nederlaag) een betere indruk dan in de eerdere duels met Polen en Frankrijk. Zo zorgde hij tegen Oostenrijk voor de 2-2.

"Het moet beter, maar ik was tevreden, want ik won duels. Maar ik denk dat wanneer ik in de eerste wedstrijd ook had gescoord, ik daar ook een goede wedstrijd had gespeeld", zei Depay. "Als spits voel je wanneer je het moeilijk hebt, maar het is lekker dat ik kon scoren."

ANP Memphis Depay (rechts) met bondscoach Ronald Koeman tijdens Nederland-Oostenrijk

Depay kende in fysiek opzicht een moeizaam seizoen, waarin hij met diverse pijntjes kwakkelde. Hij voelt zich tijdens het EK steeds fitter worden. Zo stond hij tegen Oostenrijk de hele wedstrijd op het veld.

"Ik voel dat ik meer in de tank heb na 90 minuten", aldus Depay. "Ik ben ook een speler die een wedstrijd in de laatste twintig minuten kan beslissen. Dan komt er meer ruimte door de vermoeidheid bij tegenstanders."

'Gewend aan kritiek'

Depay zegt dat hij in deze fase van zijn loopbaan beter om kan gaan met kritiek. "Het komt ook met de leeftijd. Ik speel al tien jaar bij Oranje. Ik ben wel wat gewend", aldus de voetballer, die weer met een nieuw kapsel op de persconferentie verscheen.

Maar veel aandacht wilde Depay daar niet aan besteden. "Het is zondag kwart voor elf, ik heb nu geen zin om over mijn haar te praten."