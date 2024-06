Oranje-doelman Verbruggen kan strafschoppen keren én nemen: 'Als het moet, sta ik er'

Pro Shots Bart Verbruggen

Of Bart Verbruggen een advies heeft voor de kinderen die meedoen aan het NK penaltyschieten? "Ik kan er wel heel diep op ingaan, maar uiteindelijk komt het erop neer dat je de goede kant op duikt en de bal tegenhoudt", lacht Verbruggen.

Het EK is in de knock-outfase beland en dus speelt er weer een aloud thema op: strafschoppen. Een onderdeel waarop Nederland in de voetbalgeschiedenis niet bepaald uitblinkt. Van de acht penaltyseries op eindtoernooien verloor Oranje er maar liefst zes.

Het ging mis in de halve finales van het EK in 1992, in de kwartfinales van het EK in 1996, in de halve finales van het WK in 1998, in de halve finales van het EK in 2000, in de halve finales van het WK van 2014 en in de kwartfinales van het WK van 2022 in Qatar.

Verbruggen houdt tactiek geheim

Waar strafschoppen onder de vorige bondscoach zo breed werden uitgemeten, dat de uitkomst van de penaltyserie in de kwartfinales tegen Argentinië een tikkeltje gênant werd, houdt de huidige bondscoach zich redelijk op de vlakte over dit onderwerp.

De Nederlandse spelers verslagen na de verloren strafschoppenserie tegen Argentinië

Achter de schermen neemt Oranje het vanzelfsprekend wel degelijk serieus, bekent Verbruggen. "Je bereidt je zo goed mogelijk voor, maar heel veel, daar ben ik niet zo van. Wat mijn tactiek is? Dat leg ik een andere keer graag uit, dat ga ik nu niet verklappen aan de tegenstander."

Beste statistieken

Van de huidige drie Oranjekeepers kan Verbruggen de beste cijfers overleggen, al komt hij niet in de buurt van de Roemeense doelman Florin Nita, dinsdag de tegenstander in München. Verbruggen stopt meer dan twintig procent van de strafschoppen die hij op zich krijgt afgevuurd.

Daar heeft de 21-jarige doelman het legendarische boekje van voormalig PSV-trainer Jan Reker, waarvan Hans van Breukelen in 1988 in de Europacup 1-finale van PSV tegen Benfica en in de EK-finale tegen de Sovjet-Unie dankbaar gebruikmaakte, niet voor nodig.

Verbruggen kent de verhalen. "Maar tegenwoordig hebben we allemaal computerprogramma's waarin alles nóg beter wordt bijgehouden. Welke speler je ook wil zien, kun je zien. En wij hebben hier analisten die daar een hele presentatie van maken", vertelt de doelman in Wolfsburg.

Spelletjes en instinct

Verbruggen, die namens Anderlecht in de Conference League ooit alle drie de strafschoppen van Ludogorets in een penaltyserie pakte, neemt alle info in zijn hoofd op.

Daar heeft hij geen papiertje op zijn bidon voor nodig. "Dat neem je allemaal mee. En op het moment zelf maak je een afweging hoe je de penalty gaat benaderen."

Daar horen volgens Verbruggen ook spelletjes bij. De nemer uit zijn concentratie halen, bijvoorbeeld. "Hoe minder focus hij op de bal heeft, hoe voordeliger het is voor mij. Overal waar je kan, probeer je een klein voordeel te halen. Dat doe ik vanuit instinct."

Verbruggen als nemer?

Verbruggen, tot nu toe een van de uitblinkers bij Oranje, kan het natuurlijk niet alleen. Hij kan wel ballen stoppen, maar zolang zijn medespelers de bal niet achter de andere keeper krijgen, schiet het niet echt op. Van alle selectiespelers blijkt Steven Bergwijn de beste nemer.

De Ajacied, die dit EK nog geen minuut speelde, staat na tien strafschoppen nog op de maximale score. Memphis Depay heeft het vaakst vanaf de stip mogen aanleggen. Zo'n driekwart van zijn inzetten levert een goal op, met die tegen Frankrijk in de Nations League misschien wel als mooiste.

Verbruggen kan ook zelf een strafschop benutten, bleek in zijn tijd bij Anderlecht. Hij maakte de beslissende in de reeks in een bekerwedstrijd tegen Lierse in 2022.

"Of ik er dit EK een durf te nemen? Ik denk dat we jongens hebben met meer ervaring en die er iets beter in zijn, misschien", lacht Verbruggen. "Maar als het zo ver komt, ga ik wel met vertrouwen achter de bal staan, hoor."