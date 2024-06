AFP Tijjani Reijnders

NOS Voetbal • vandaag, 11:38 Oranje met 'goede vibes' richting Roemenië: 'Tactisch, fysiek en mentaal voorbereid zijn'

De sfeer bij het Nederlands elftal is opperbest, vertellen Tijjani Reijnders en Bart Verbruggen zaterdagochtend op de persconferentie. Al betekent dat niet dat er niet kritisch naar de eigen prestaties wordt gekeken.

"Zoals onze aanvoerders gisteren al zeiden hebben we stevige gesprekken gehad", refereert Reijnders aan de uitspraken van Virgil van Dijk en Nathan Aké. "Alle neuzen staan nu dezelfde kant op, we hebben veel zin in wat nu komen gaat. Want nu gaat het er echt om: winnen of naar huis."

Daar sluit doelman Verbruggen zich bij aan. "Ik merk een goede vibe", zegt hij. "We hebben er allemaal superveel zin in."

'Schiet maar, ik hou hem wel tegen'

Keeper Verbruggen maakt een goede periode door, waarin hij lof krijgt voor zijn sterke optredens in Oranje. Tegen Oostenrijk kwam voor het eerst wat kritiek. Was de laatste tegengoal niet houdbaar?

"Onhoudbaar was ie niet, nee", stelt Verbruggen. "Maar dat is omdat ik een bepaald vertrouwen in mezelf heb, dat zorgt ervoor dat je je ontspannen voelt. En dat gevoel heb ik op het moment. Bij elke tegengoal die ik krijg, heb ik dan het gevoel dat ik hem had kunnen tegenhouden."

Toch loopt Verbruggen nog altijd over van het zelfvertrouwen. "Ik heb nu het gevoel dat ik er klaar voor ben. Dat gevoel zorgt ervoor dat je je onverslaanbaar voelt, tussen aanhalingstekens. Zo van 'schiet maar op goal, want ik hou hem wel tegen...'"

1:11 Reijnders en Verbruggen vol vertrouwen: 'Schiet maar, ik hou hem wel tegen'

Nadat de Oranje-selectie van enkele rustige dagen heeft genoten, met veel aanwezige familie in het trainingskamp, gaat de knop vanmiddag volledig om. Tijdens de training zal hard worden gewerkt aan een plan om Roemenië te verslaan dinsdagavond.

"Dat is de insteek ja", zegt Reijnders over de ambitie om te winnen. "We hebben vanochtend beelden bekeken, vandaag gaan we trainen op wat we daar tegenover zetten. We gaan zorgen dat iedereen tactisch, fysiek en mentaal voorbereid is."

Met het mentale aspect lijkt het bij Verbruggen in ieder geval al goed te zitten. "Ik voel me goed en klaar om tegen de Roemenen beslissend te zijn", klinkt het zelfverzekerd.