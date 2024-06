NOS Het programma 29 juni op het EK

NOS Voetbal • vandaag, 08:02 Guten Morgen EURO 2024: nu om het echie, dompelt Denemarken gastland in rouw?

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

Eindelijk! Het EK gaat nu echt beginnen. Al zin in bloedstollende verlengingen, dramatische penaltyseries en verrassende uitschakelingen? De knock-outfase is in aantocht. Vandaag staan de eerste achtste finales op het programma: Zwitserland-Italië (18.00 uur) en Duitsland-Denemarken (21.00 uur).

Duitsland kwam als een van de weinige toplanden redelijk eenvoudig de groepsfase door. De ploeg van Julian Nagelsmann verloor nog geen enkele wedstrijd, maar nu gaat het echt om de knikkers voor het thuispubliek. Denemarken is vanavond de tegenstander in Dortmund.

NOS Christian Eriksen

Maar ook de Denen verloren dit EK nog geen wedstrijd, zij speelden drie keer gelijk in de groepsfase. Vanavond moet er toch echt wel een winnaar komen en op voorhand lijkt dat dan toch de Duitse ploeg te gaan worden. Denemarken heeft sinds 2007 de Duitse ploeg niet één keer kunnen verslaan.

Wat wel weer opvalt, is dat de laatste drie van de vier onderlinge wedstrijden een gelijkspel opleverden. Een gelijkspel, met verlenging en penalty's zou dus geen gekke gedachte zijn.

AFP De Deense bondscoach Kasper Hjulmand

Daar heeft Denemarken zich trouwens goed op voorbereid. De ploeg van Kasper Hjulmand oefent al maanden op strafschoppen. Spits Jonas Wind zegt zelfs dat hij al weet in welke hoek hij de strafschop gaat schieten.

"Maar de druk simuleren kan niet. Het oefenen op een training is nooit hetzelfde als wanneer we zaterdag in een vol stadion in Dortmund moeten staan. Dan voel je dat je hart extra hard klopt voor een strafschop. Het gaat er dan om kalmte te vinden en de bal in het net te trappen", aldus de Deense aanvaller op een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd.

Duitsland-Denemarken, Zwitserland-Italië en Studio Fussball bij de NOS De achtste finale tussen Duitsland en Denemarken is om 21.00 uur te zien op NPO 1, via een livestream op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO Start en is te beluisteren op NPO Radio 1. De achtste finale van 18.00 uur, die tussen Zwitserland en Italië, is vanaf 17.30 uur te volgen via dezelfde kanalen. Rond de 21.00 uur-wedstrijd zenden we ook het praatprogramma Studio Fußball uit. Daarin volgt presentator Sjoerd van Ramshorst het EK op de voet, vanavond met Youri Mulder, Rafael van der Vaart en Suzanne Huurman als gasten. Via een liveblog blijf je in de NOS-app en op NOS.nl de hele dag op de hoogte van al het EK-nieuws.

Bij Italië weten ze als geen ander hoe het is om strafschoppen te nemen onder hoge druk. De EK-finale in 2021 werd zo gewonnen ten koste van Engeland. Daarnaast wist de Zuid-Europese ploeg in het stadion van vanavond, het Olympiastadion in Berlijn, al eerder een belangrijke penaltyserie te winnen. In de WK-finale van 2006 werd Frankrijk op strafschoppen verslagen.

Vanavond hoopt Italië het in de achtste finale tegen Zwitserland (18.00 uur) al wel voor de 120ste minuut beslist te hebben. Alleen draait het bij de Europees kampioen nog voor geen meter.

In de groepsfase werd met een doelpunt in de 98ste minuut tegen Kroatië de volgende ronde bereikt en de wedstrijden daaraan voorafgaand tegen Albanië (2-1 winst) en Spanje (1-0 verlies) waren een behoorlijke worsteling.

Op wie moeten we letten?

Als hij speelt, dan moeten we toch wel weer letten op Christian Eriksen. De Deense middenvelder is nog een twijfelgeval voor de wedstrijd van vanavond, aangezien hij vrijdag nog de training oversloeg.

De oud-Ajacied strooit dit EK weer met mooie corners en vrije trappen. Hij creëerde in de groepsfase negen kansen uit standaardsituaties. Dat is het gedeeld hoogste aantal van alle spelers in een EK-groepsfase sinds de groepsfase werd geïntroduceerd (1980). Alleen de Engelsman Gary McAllister wist dit aantal ooit te halen, in 1992 (ook 9).

En natuurlijk gaan we de vingers weer aflikken bij 'de Messi van de toekomst', zoals Lothar Matthäus hem noemt. Het gaat hier om Jamal Musiala. Het grote Duitse talent was in de groepsfase enorm belangrijk met twee doelpunten.

Matthäus zit er dan ook weer klaar voor om hem te zien schitteren. "Hij is briljant".