NOS Voetbal • vandaag, 11:41 • Aangepast vandaag, 12:13 Van Dijk en Aké geraakt door kritiek: 'Er is wel het een en ander gebeurd, ja'

2:22 Van Dijk neemt kritiek op hemzelf en Oranje hoog op: 'Dat raakt me wel'

De spelers van het Nederlands elftal hebben na de laatste groepswedstrijd bij het EK tegen Oostenrijk (3-2 verlies) elkaar flink de waarheid verteld en veel van alle kritiek op het zwakke optreden ter harte genomen, zeggen Virgil van Dijk en Nathan Aké.

"Ik neem de kritiek ook hoog op. Wij hebben er met elkaar nog altijd vertrouwen in dat we van dit EK een heel speciaal toernooi kunnen maken", aldus aanvoerder Van Dijk op een persconferentie, vijf dagen voor het duel met Roemenië in de achtste finales (dinsdag 18.00 uur).

De twee verdedigers toonden begrip voor de storm kritiek die de ploeg over zich heen kreeg de afgelopen dagen. "Er moest heel veel beter", zegt Aké.

Kritiek Van Basten

Van Dijk kreeg bij Studio Fussball flink wat te verduren van Marco van Basten. "Hij is de aanvoerder. Hij moet leiding geven en organiseren, maar dat gebeurt niet goed genoeg. Hij moet dat beter doen", zei de NOS-analyticus.

Van Dijk zegt die kritiek wel te begrijpen. "Dat neem ik mezelf ook kwalijk. Ik ben niet gek, want ik weet ook wel wanneer ik beter kan en moet. Daar werk ik ook aan. De afgelopen wedstrijd was niet mijn beste wedstrijd. Het is voor mij persoonlijk belangrijk om hier mee aan de slag te gaan en dat gebeurt ook zeker. Ik neem dit hoog op en het raakt me wel."

7:01 Van Basten richt zijn pijlen weer op Van Dijk: 'Kritiek heeft niet geleid tot verbetering'

Ook reserve-aanvoerder Aké vindt dat hij meer moet doen met zijn rol. "We moeten in het veld zelf situaties beter oplossen. Daarnaast moet ook ik meer opstaan, dat heeft de wedstrijd tegen Oostenrijk wel duidelijk gemaakt."

Volgens de twee is er de afgelopen dagen door de spelers heel veel gesproken met elkaar. Van Dijk: "Er zijn harde woorden gevallen en beelden bekeken. Er is wel het een en ander gebeurd, ja. Wat precies houden we binnenskamers, maar ik kan wel zeggen dat het andersoortige gesprekken waren dan in het verleden."

'Misschien overschatten we onszelf'

De Liverpool-verdediger trekt daar al wel een opvallende conclusie uit. "Misschien overschatten we onszelf wel qua kwaliteit. Het gevoel over de wedstrijd tegen Frankrijk was goed, maar we moeten die instelling niet alleen opbrengen tegen de grote landen. Daarover hebben we gesproken. We willen niet straks thuiszitten en denken: hadden we dit maar anders gedaan."

ANP Nathan Aké op de persconferentie

Van Dijk vindt dat Oranje zich tegen Roemenië moet revancheren. "Dan moeten wij het op het veld weer laten zien. Wij hebben er vertrouwen in dat we er nog een speciaal toernooi van kunnen maken. Laat de laatste wedstrijd daarvoor een eye-opener zijn."

'Opmerkingen over Veerman gingen te ver'

De twee verdedigers waren het niet met alle kritiek eens. Wat er over Joey Veerman werd gezegd en geschreven vonden ze buitensporig. Veerman speelde tegen Oostenrijk een belabberde wedstrijd en werd al na een half uur gewisseld.

"Iedereen heeft weleens zo'n wedstrijd gehad. De opmerkingen die over hem in de media zijn gemaakt, gingen veel te ver. 'Einde verhaal, nooit meer in Oranje' is heel pijnlijk voor hem", aldus Aké.

1:28 Aké neemt het op voor Veerman: 'Opmerkingen gingen veel te ver'

"Hij speelde inderdaad niet goed, maar die ene wedstrijd zegt niks over de rest van zijn carrière", vult Van Dijk zijn collega-verdediger aan. "Hij moet met de gevolgen omgaan, maar dat is niet altijd makkelijk. Er is door veel spelers met hem gesproken."

'Niemand onderschatten'

Met Veerman werkt Oranje nu toe naar de achtste finale tegen Roemenië. Zo'n wedstrijd als tegen Oostenrijk gaan we niet nog een keer zien, verzekert Aké. "Daar ben ik heel zeker van."

Van Dijk: "Maar wij gaan niemand onderschatten. We mogen misschien volgens jullie ook wel aan de goede kant van het schema zitten, maar daar mogen wij niks over zeggen na onze laatste wedstrijd."