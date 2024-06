ANP Spelers Oranje in het zwembad

De dag van Oranje: luieren in het zwembad met familie, tijd voor mentaal welzijn

De selectie van Oranje geniet op donderdag van een rustige dag in het Ritz Carlton-hotel in Wolfsburg. Na het aflopen van de groepsfase is duidelijk dat Roemenië de eerstvolgende tegenstander is op dinsdag 2 juli in München. Daarmee heeft het Nederlands elftal een ruime voorbereidingstijd.

Na de inspanning van de afgelopen weken, is er nu dan ook tijd voor ontspanning. Dus zien we een groot deel van de selectie luieren in het zwembad van het hotel, waar ook veel familie welkom was. Niet iedereen ging echter het water in: Joey Veerman bleef met zijn zoontje aan de kant.

Na het zwemmen kozen doelman Bart Verbruggen en spits Joshua Zirkzee voor een potje schaak. Ze kregen instructies van Mark Flekken en werden op de gevoelige plaat vastgelegd door Memphis Depay.

ANP Joey Veerman met zijn zoontje

Cody Gakpo en Denzel Dumfries kozen een ander plan: zij gingen op pad met de bondscoach. Samen met Ronald Koeman en KNVB-directeur Nigel de Jong speelden zij een partijtje golf bij golfclub Boldecker Land.

Een andere delegatie, met daarin aanvoerders Virgil van Dijk en Nathan Aké maar ook Brian Brobbey en Steven Bergwijn, ging shoppen. Zij waren donderdag te vinden in de Designer Outlets Wolfsburg.

Mentaal welzijn

Verder biedt de rustige donderdag ruimte om aan het mentale welzijn van de spelers te denken. Het verloren duel met Oostenrijk was een tik voor Oranje, terwijl spelers als Donyell Malen en Veerman extra klappen te verwerken kregen.

Sportpsycholoog Rico Schuijers zag het duel van Oranje en denkt dat er veel te winnen valt. "Het verschil tussen goede sporters en topsporters, zit aan de mentale kant", zegt hij. "Sporters als Roger Federer en Michael Jordan erkennen dat ook."

Schuijers vindt dat er op tijd begonnen moet worden met mentale training vanwege de tijd die het vergt. "Als je moet presteren op het moment dat het moet, dan gelden andere wetmatigheden. Daar kun je op trainen."

Toch is het nog niet te laat voor Oranje zegt hij. "Ze moeten erop vertrouwen wat ze kunnen. Het zijn heel goede voetballers."

Tegenstander Roemenië deed het overigens ook nog rustig aan. "Laten we eerst een dag trots zijn op wat we gepresteerd hebben", zei de bondscoach van Roemenië, Edward Iordanescu.

Hij denkt dan ook nog niet aan de ontmoeting met Nederland. "Laten we beseffen hoe mooi het is dat we Roemenen zijn. Ik maak een diepe buiging voor mijn spelers, maar ook voor onze fans. Ze hebben ons hier zo hartstochtelijk gesteund. Zoveel warmte heb ik nog nooit gevoeld."