Pro Shots Georginio Wijnaldum op de bank van Nederland

NOS Voetbal • vandaag, 06:29 Koeman moet iets, maar Wijnaldum? Geen Oranje-speler is zo onzichtbaar als hij Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

Er moet iets gebeuren bij Oranje, zoveel is zeker. Nog zo'n wanvertoning als tegen Oostenrijk en het EK van 2024 wordt een toernooi om snel te vergeten. Maar wat kan Ronald Koeman nog? Op het middenveld in ieder geval heel weinig.

De pijnlijke aftocht van Joey Veerman na 35 lange minuten vol balverlies tegen Oostenrijk helpt daarbij niet. Na de wedstrijd zagen we de Volendammer knuffelen met zijn zoontje op de tribune.

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat we Veerman na het debacle nog terugzien dit EK. Na de geblesseerden Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners en Marten de Roon is hij de volgende middenvelder die 'wegvalt'.

Sleutelen aan middenveld

Een kleine opsteker voor Koeman in het indrukwekkende Olympiastadion was het redelijke spel van Xavi Simons, de vervanger van Veerman. Maar Simons is van nature eerder een aanvaller dan een middenvelder.

Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders hadden het, net als heel het elftal, lastig tegen Oostenrijk, maar mogen over het algemeen met enige tevredenheid terugkijken op hun EK tot nu toe. Zij zijn zeker van hun plaats op het middenveld.

Wil Koeman gaan sleutelen op de middelste linie, dan blijven er weinig opties over. Ja, Ryan Gravenberch werd bij de selectie gehaald na de lijst geblesseerden. Maar hij speelde dit EK nog geen minuut.

Ook op de uitlooptrainingen, de dag na de wedstrijd, waarbij de reserves een partijvorm spelen, maakt de middenvelder van Liverpool nog geen bijzondere indruk.

Pro Shots Ryan Gravenberch (m) tijdens het Wilhelmus vanaf de bank

Daags na de duels met Polen en Frankrijk leek het soms allemaal net even te snel voor hem te gaan, terwijl een nieuwkomer als Joshua Zirkzee zich wel liet zien.

Wijnaldum onzichtbaar

Blijft over Georginio Wijnaldum, de 33-jarige spelmaker van Al-Ettifaq. Dat je als speler van de Saudische competitie dit EK uitstekend mee kunt komen, toont de Fransman N'Golo Kanté wel. Dat kan nog niet gezegd worden van Wijnaldum.

ANP Georginio Wijnaldum en bondscoach Ronald Koeman op de training van Oranje

"Als voetballer wil je altijd laten zien hoe goed je nog bent", zei de Rotterdammer vorige maand tijdens de voorbereiding in Zeist. "Gini kan het nog", luidde de conclusie van Koeman al. "Hij is een optie als basisspeler", voegde de coach, die altijd in hem is blijven geloven, eraan toe.

Deed hij mee?

Zo ver is het nog niet gekomen, maar Wijnaldum heeft tot nu toe wel in elke wedstrijd van Oranje, ook daarvoor al in de oefenduels, dit EK minuten gemaakt. Tot verbazing van oud-internationals Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart.

"Ik vond Wijnaldum echt onzichtbaar invallen. Dat had van mij niet gehoeven", was de mening van Van der Vaart na de 2-1 winst op Polen. Wijnaldum kreeg in die wedstrijd 28 minuten, waarin hij amper aan het spel meedeed. "Ik werd niet echt gevonden", gaf Wijnaldum zelf dan ook toe.

Pro Shots Georginio Wijnaldum valt in tegen Oostenrijk, net als Micky van de Ven

Tegen Frankrijk kwam hij zeventien minuten voor tijd het veld in en tegen de Oostenrijkers speelde Wijnaldum vijfentwintig onzichtbare minuten. Veelzeggend was dan ook de opmerking na afloop van NOS-analist Van der Vaart.

"Ik zei op een gegeven momenten tegen Pierre dat Wijnaldum erin stond. Pierre had het anders niet eens meegekregen", lachte Van der Vaart. "Ik schrok bijna", reageerde Van Hooijdonk. "Ik dacht: ja, dat klopt."

Zorgwekkende cijfers

De heren hadden een punt. In de zeventig speelminuten die Wijnaldum tot nu toe op dit EK als invaller kreeg, raakte hij pas twintig keer de bal en kwam hij tot slechts tien geslaagde passes, berekende statistiekenbureau Opta.

Daarmee staat hij van alle Oranje-spelers die in actie kwamen op het minst aantal balcontacten. Ter vergelijking: in de 38 minuten die Wout Weghorst tot nu toe kreeg, raakte hij de bal al vier keer vaker aan.

Wijnaldum wordt altijd (terecht) geroemd voor zijn neusje voor de goal en is daarmee jarenlang van enorme waarde voor het Nederlands elftal geweest. Maar als dat wegvalt, blijft er van de grote voetballer van weleer anno 2024 wel heel weinig over.