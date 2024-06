Bondscoach Koeman ziet Oranje-reserves oefenduel winnen in Wolfsburg

Het Nederlands elftal heeft woensdag de kater van de ontluisterende nederlaag tegen Oostenrijk ( 3-2 ) een beetje van zich af kunnen spelen in een besloten oefenduel. De reserves van Oranje wonnen in Wolfsburg met 6-1 van TSV Havelse, dat op het vierde Duitse niveau speelt.

Naast de reserves deden ook de invallers van de wedstrijd tegen Oostenrijk mee in het oefenduel. Wout Weghorst en Micky van de Ven scoorden allebei twee keer. De overige treffers kwamen in het AOK Stadion, de vaste trainingslocatie van Oranje tijdens het Europees kampioenschap, op naam van Jeremie Frimpong en Brian Brobbey.

De wisselspelers en reserves gingen in de spelersbus naar het oefenduel toe. Later volgden de basisspelers van de wedstrijd tegen Oostenrijk. Zij bekeken het duel vanaf de tribune.

"Het is duidelijk dat er momenteel een bedrukte stemming is bij het Nederlands elftal", vertelde verslaggever Jeroen Stekelenburg woensdag vanuit Wolfsburg.

Oranje eindigde dinsdag door de nederlaag tegen Oostenrijk als derde in groep D en treft in de achtste finales Engeland of de winnaar van groep E (België, Roemenië, Slowakije of Oekraïne). Woensdagavond komt daar duidelijkheid over.