AFP Memphis Depay en Joshua Zirkzee balen

NOS Voetbal • vandaag, 07:05 Kranten in binnen- en buitenland hard over Oranje, Veerman breed uitgelicht

Het Nederlands elftal krijgt flinke kritiek te verduren na de 3-2 nederlaag tegen Oostenrijk op het EK. Niet alleen binnenlandse media zijn hard, ook in het buitenland is men kritisch op Oranje. Daar moet vooral Joey Veerman het ontgelden.

Door de nederlaag eindigde Nederland als derde in de groep, achter Oostenrijk en Frankrijk. De conclusie in de kranten op woensdagochtend is eenduidig: dat is een beschamend resultaat.

Horrorkabinet Oranje

Het Algemeen Dagblad heeft woensdag aan één woord genoeg op de voorpagina: deceptie. De krant schrijft over een "onthutsend" Nederlands elftal: "Hondsberoerd was het wat Oranje liet zien, zeker in het hemeltergende eerste halfuur van de wedstrijd."

Daar sluit De Telegraaf zich bij aan. "Oranje is het spoor bijster", kopt de krant, die stelt dat de interlandcarrière van Veerman voorbij is na zijn zwakke optreden. Ook worden vraagtekens gezet bij de positie van de bondscoach. "Alleen een houdini-act kan positie Koeman redden", schrijft de Telegraaf.

Verder heeft De Volkskrant het over een "wanstaltige uitvoering van iets dat voor voetbal moest doorgaan" van het "horrorkabinet Oranje." De krant concludeert na een vernietigend verslag poëtisch: "Bij het verlaten van het spookhuis was met 3-2 verloren van Oostenrijk."

6:57 Bekijk de samenvatting van Nederland - Oostenrijk (2-3)

Ook in het buitenland is men kritisch, waarbij vooral Veerman wordt uitgelicht als symbool van de Nederlandse malaise.

"Dit is niet meer het Nederland van Johan Cruijff, Dennis Bergkamp of Wesley Sneijder, wel dat van Joey Veerman", schrijft Het Laatste Nieuws in België. "Nederland-Oostenrijk was knuffelrock tegen heavy metal. Van die lauwe cola zonder prik versus een halve liter Red Bull."

Bild heeft het over "de beste wedstrijd van het EK", waarbij vooral uit Oostenrijks perspectief wordt gekeken. Er is bij de boulevardkrant eveneens aandacht voor Veerman, die vroeg naar de kant werd gehaald. Zijn statistieken worden op een rij gezet, om vervolgens te concluderen: "Koeman kon niets anders dan hem wisselen."

Ook sportkrant Kicker heeft gekozen voor een foto van Veerman, die "symbool stond voor het verprutste duel met Oostenrijk." De krant concludeert verder dat Oranje in de openingsfase "totaal lag te slapen" en dat het spel "onderaan de streep gewoon te weinig was."

Ver verwijderd van 1988

Het Franse L'Équipe is creatiever en heeft het over "defensieve gulheid", waarmee Nederland de Oostenrijkers goede kansen gunde. "Nederland kwam twee keer verdienstelijk terug van een achterstand, maar dat is ook het enige dat ze lieten zien."

In Britse kranten is, net als in Duitsland, vooral aandacht voor de goede prestaties van Oostenrijk. Zo heeft The Daily Mail het over een "briljant" Oostenrijk en schrijft The Guardian over een "thriller" waarin Marcel Sabitzer de held was. Over Oranje zegt de krant dat de defensie "jammerlijk open lag."

Het Spaanse Marca werpt een blik in de geschiedenisboeken en schrijft dat dit Nederland in niets lijkt op de ploeg die in 1988 Europees kampioen werd. "Het Nederlandse team oog is in oog gekomen met de huidige realiteit, ver verwijderd van wat Oranje decennialang liet zien."