Piepjonge spelers, creatieve Gakpo en veel eigen goals: de EK-groepsfase in cijfers

Van piepjonge debutanten tot stokoude doelpuntenmakers en van prachtige afstandsschoten tot knullige eigen goals: het EK voetbal in Duitsland is tot nu toe zeer vermakelijk. En dat levert bijzondere cijfers op.

We hebben de opvallendste statistieken, records en jubilarissen op een rijtje gezet, met behulp van dataleverancier Opta.

Piepjong en stokoud

16 jaar en 338 dagen, zo oud was Lamine Yamal toen hij namens Spanje de eerste groepswedstrijd speelde op dit EK. Daarmee werd hij de jongste speler ooit op een Europees kampioenschap. Aan zijn spel zie je het niet terug: Yamal lijkt al jaren mee te draaien en is één van de uitblinkers van de Spanjaarden.

Buiten het veld is Yamals leeftijd echter wel een punt: als middelbare scholier moet hij tussen de trainingen en wedstrijden door nog gewoon huiswerk maken. Bovendien was er even de angst dat hij geen avondwedstrijden mocht spelen, want minderjarigen mogen volgens de Duitse wet niet werken na 23.00 uur.

Ook de Duitsers zelf rekenen overigens op de jeugd. Met Jamal Musiala en Florian Wirtz (beiden 21 jaar) stelen de jonkies de show bij het gastland. Ze scoorden allebei in de openingswedstrijd en dat was direct een EK-record: nooit kwamen twee spelers van 21 of jonger tot scoren voor hetzelfde land in een EK-duel.

Pro Shots Musiala en Wirtz

Verder mag de Turk Arda Güler niet ontbreken in dit overzicht. Hij werd de jongste speler ooit met een doelpunt bij zijn EK-debuut (19 jaar en 114 dagen), een record dat hij overnam van niemand minder dan Cristiano Ronaldo. En het was ook niet de minste goal.

Oudere spelers zijn er tegelijkertijd ook genoeg op dit EK. Zo werden de Portugezen Pepe (41) en Ronaldo (39) de oudste veldspelers die ooit in actie kwamen op een EK. Scoren deden ze nog niet.

Dat deed Luka Modric wel. Met zijn goal tegen Italië werd de 38-jarige Kroatische aanvoerder de oudste doelpuntenmaker ooit op een EK-eindronde. Een record dat wellicht niet lang staat: met één treffer pakt Ronaldo (of Pepe) deze eer over.

Eigen goals

Een pijnlijk moment voor Donyell Malen was zijn eigen goal tegen Oostenrijk, maar wellicht is er een statistiek die de pijn een beetje verzacht. Malen was namelijk niet de enige met een eigen treffer op dit EK, hij was alweer de zevende.

Dat is opvallend veel. Alleen op het EK 2020 werden er op het gehele toernooi meer eigen goals gemaakt (11). Op toernooien daarvoor gebeurde het nagenoeg nooit: op alle EK's van 1980 tot en met 2016 werden er in totaal slechts acht eigen goals gemaakt. Wat is hier aan de hand?

ANP Malen heeft de bal voorbij zijn eigen doelman geschoten

Verder schreven we er al eerder over: het ongelofelijke aantal goals van afstand. Er werd al 15 keer raak geschoten van buiten het strafschopgebied en daarmee stevent dit EK af op een record. Dat staat nu nog op 19, gevestigd op het EK 2020.

Hoe het kan dat er zoveel van afstand wordt gescoord? Het lijkt erop dat moderne spelers simpelweg beter kunnen schieten. Op de laatste twee EK's ging zo'n 4 procent van alle afstandsschoten erin. Dat klinkt misschien als weinig, maar dat is bijvoorbeeld dubbel zoveel als het EK 2012 (1,9 procent) en drie keer zoveel als het EK 2008 (1,3 procent).

Eriksen de koning van de standaardsituaties

Het is één van de mooiste voetbalverhalen uit het recente verleden: Christian Eriksen strooit dit EK weer met mooie corners en vrije trappen, nadat hij drie jaar geleden in elkaar zakte en in levensgevaar was. Zijn fijne traptechniek leverde hem dit jaar zelfs een record op.

Eriksen creëerde in de groepsfase namelijk al negen kansen uit standaardsituaties. Dat is het gedeeld hoogste aantal van alle spelers in een EK-groepsfase sinds de groepsfase werd geïntroduceerd (1980). Alleen de Schot Gary McAllister wist dit aantal ooit te halen, in 1992 (ook 9).

Creatieve Gakpo

Cody Gakpo kan trouwens meepraten over het creëren van kansen. Hij deed dat al acht keer uit open spel, dus zonder corners en vrije trappen. Daarmee is hij de op-twee-na beste creatieveling uit open spel op dit EK, na Turkije-speler en Arnhemmer Ferdi Kadioglu (10) en Duitser Joshua Kimmich (9).

ANP Gakpo passt de bal

Had u verder al eens gehoord van Giorgi Mamardashvili? De cijfers zeggen dat de Georgiër de beste doelman op dit EK is.

Mamardashvili had volgens het Expected-goals model van Opta al bijna acht tegengoals moeten hebben gehad. Hij kreeg echter pas vier tegentreffers, waarmee hij de beste score noteert van alle keepers op het toernooi.

Los van de ingewikkelde modellen, stopt Mamardashvili ook op het oog gewoon veel ballen. Liefst 21 keer trad hij al reddend op, waarmee hij 8 reddingen meer heeft dan de volgende keepers op deze lijst.

Opta De schoten die Mamardashvili op zijn doel gevuurd kreeg

In de knock-outfase vallen er genoeg records te breken, wat ongetwijfeld zal gebeuren. Als de laatste 15 wedstrijden van dit EK een beetje lijken op de eerste 36, mogen we ons verheugen op leuke laatste weken.