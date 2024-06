AFP Niclas Füllkrug juicht

NOS Voetbal • vandaag, 10:28 Met de tips van Benschop is Füllkrug een betere spits geworden: 'Hij speelt nu continu zo'

Het is de 91ste minuut en Duitsland staat op het EK nog altijd met 1-0 achter tegen Zwitserland. Maar dan is daar ineens weer Niclas Füllkrug. De pinchhitter zorgt ervoor dat Duitsland ongeslagen naar de achtste finales gaat.

Maar in die knock-outfase zit de spits vanavond tegen Denemarken (21.00 uur) waarschijnlijk weer 'gewoon' op de bank.

Waar in Nederland de discussie losbarstte of Memphis Depay niet eens vervangen moest worden door Wout Weghorst hebben ze in Duitsland ongeveer dezelfde discussie: Kai Havertz of 'Fülle".

Het moyenne van Fülle is buitengewoon. Rudi Völler

Zelfs Rudi Völler, directeur bij de Duitse voetbalbond, mengt zich daarin nu Füllkrug al twee EK-doelpunten heeft gemaakt als invaller. In totaal maakte de 31-jarige spits al 13 doelpunten in 19 interlands.

"Het moyenne van 'Fülle' is buitengewoon. Het is ongelooflijk hoeveel hij scoort in de speeltijd die hij heeft", zegt de voormalig spits.

"Ik gun het hem van harte, ik ben echt supertrots", vult Charlison Benschop aan. Benschop, onder meer oud-AZ en nu Alemania Aachen, en Füllkrug zijn goede vrienden van elkaar, ze speelden samen bij Hannover 96.

Veel tegenslag

Dat Füllkrug nu zo succesvol is, was nooit echt de verwachting. "Nee, toen ik met hem speelde had ik dat idee zeker niet", vertelt Benschop.

Füllkrug heeft een bijzondere carrière. We kunnen met recht zeggen dat de spits uit Hannover een laatbloeier is.

Hij doorliep de jeugdopleiding van Werder Bremen, maar brak daar nooit door. Füllkrug ging daarom spelen op het tweede niveau bij Nürnberg en Hannover 96, waar hij regelmatig het net wist te vinden. Maar hij was nog zeker niet de topspits die hij nu is.

EPA Niclas Füllkrug bij Hannover 96

Het noodlot sloeg vervolgens toe bij de aanvaller. Hij kreeg bij Hannover 96 in het seizoen 2018/2019 last van een knieblessure.

Het seizoen daarna keerde Füllkrug terug bij Werder, maar daar ging het meteen weer mis. Hij scheurde een van zijn kruisbanden af en miste bijna het hele seizoen. Hij moest toezien hoe zijn club degradeerde.

De ommekeer

De ommekeer voor Füllkrug weet Benschop zich nog goed te herinneren. "Ik speelde in 2021 bij Sandhausen tegen Werder Bremen. Hij viel in en scoorde meteen, hij promoveerde met Werder naar de Bundesliga en werd daar vervolgens een publiekslieveling."

Benschop: "Zijn timing is echt goed en hij kan ook uitstekend koppen. Eigenlijk hebben de pinchhitters Weghorst en Füllkrug wel wat van elkaar weg. Ze kunnen goed koppen en hebben een neusje voor de goal."

Daarnaast heeft de Duitse spits een extra kwaliteit toegevoegd aan zijn arsenaal, met dank aan Benschop. "Hij was als spits nooit echt goed met de rug naar de goal. Daar heeft hij mij toen advies om gevraagd, omdat ik dat veel deed. Hij heeft die tips wel van me aangenomen. Hij speelt bij Dortmund nu continu zo."

Rol als pinchitter

In Dortmund is hij nu basisspeler, daar maakte de spits afgelopen seizoen twaalf treffers. Maar bij Duitsland moet hij Havertz nog voor zich dulden.

Dat vindt hij overigens zelf niet heel erg, zei hij eerder deze week tegenover de NOS. "Elke speler wil spelen, maar je moet er staan wanneer ze je nodig hebben. Het is mooi dat het nu elke keer lukt als ik op het veld sta."

Benschop: "Ik ken hem goed genoeg om te weten dat hij zeker van zijn reserverol baalt. Maar ik weet dat hij deze rol ook goed kan invullen. Hij kan uit iedere kleine kans namelijk een doelpunt maken, het maakt niet uit of hij vanaf de eerste minuut speelt of later. Hij haalt altijd het maximale eruit."

Daarnaast is de Duitse pinchhitter volgens Benschop ook een echte realist. "Hij weet wat hij heeft bereikt na zijn knieblessure. Hij geniet nu extra van dit toernooi, omdat zo weinig mensen het nog van hem hadden verwacht."