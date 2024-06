AFP Jude Bellingham baalt na de 0-0 tegen Slovenië

NOS Voetbal • vandaag, 10:28 Toplanden worstelen zich door groepsfase EK: 'Engeland geeft weer niet thuis'

Frankrijk, Nederland, Italië, Engeland en België. Het zijn landen die mee zouden kunnen doen om de Europese titel, maar de poulefase was bij vlagen een grote worsteling voor deze teams.

Enkele landen werden daarbij al hard aangepakt. We vroegen drievoudig international en NOS-analist Wout Brama om de stroef draaiende landen eens onder de loep te nemen.

Engeland

Engeland was dé favoriet bij de bookmakers. Na de verloren EK-finale in 2021 zou dit het toernooi worden waarin de Engelsen - eindelijk weer eens - zouden toeslaan.

Maar het lijkt tot nu toe totaal anders uit te pakken. Er werd weliswaar nog niet verloren, maar het spel van de Engelsen deed de hele groepsfase pijn aan de ogen. Puntenverlies tegen Servië (1-0 winst) was niet eens onverdiend geweest en de gelijke spelen (1-1 tegen Denemarken en 0-0 tegen Slovenië) hadden ook nederlagen kunnen zijn.

Er kwam flinke kritiek op de Engelse ploeg en vooral bondscoach Gareth Soutgate. Supporters gooiden na de wedstrijd tegen Slovenië zelfs lege bekers naar de trainer. "Ik begrijp die kritiek en deins daar niet voor terug", reageerde Southgate.

"Ik heb nog niet eerder gezien dat een ander gekwalificeerd land zo veel kritiek krijgt. Maar ik ben trots op de spelers dat ze zich zo goed staande houden."

Dat Southgate onder vuur ligt, snapt Brama wel. "Ze hebben in de top van de Engelse competitie allemaal toptrainers, maar het nationale team heeft niet de beste trainer."

"Engeland valt echt tegen, maar dat is een repeterend verhaal", vervolgt Brama. "Het gebeurt vaker dat ze op eindtoernooien niet thuisgeven. Maar ik snap ook echt niet dat ze drie rechtsbacks opstellen. Kieran Trippier op links is logisch door de blessure van Luke Shaw, maar waarom staat Trent Alexander-Arnold op het middenveld?"

Frankrijk

Frankrijk geldt ook als grote favoriet voor de titel. Les Bleus hebben namelijk zoveel kwaliteit dat niet alleen de basiself het toernooi zou kunnen winnen, maar dat ook een B-elftal een heel eind zou kunnen komen.

Maar ook de Fransen schitteren nog niet. De eerste wedstrijd werd door een eigen doelpunt gewonnen van Oostenrijk en de wedstrijden tegen Nederland en Polen verliepen moeizaam met gelijke spelen.

Brama: "Aan de kwaliteit van de spelers kan het niet liggen. De hoeveelheid kwaliteit valt alleen niet te rijmen met het spel. Ze spelen nooit heel erg aanvallend, maar nu ze dit toernooi ook aan de bal minder goed zijn, valt op dat ze aan het worstelen zijn. Als ze wel aanvallend zouden spelen, zouden mensen dat sneller pikken dan nu."

Italië

Misschien wel de grootste tegenvaller op dit toernooi: Italië. Dat het EK niet zonder slag of stoot zou verlopen, werd al duidelijk tijdens de kwalificatie. De regerend Europees kampioen plaatste zich ternauwernood rechtstreeks voor de eindronde. Ook in de oefenwedstrijden voor aan het EK ging het moeizaam.

Die lijn hebben de Italianen in de groepsfase doorgetrokken. De eerste wedstrijd werd moeizaam van Albanië gewonnen (2-1) en de ploeg kreeg alle hoeken van het veld te zien tegen Spanje (1-0 nederlaag).

Kroatië leek uiteindelijk Italië in de wachtkamer te zetten voor een volgende ronde, maar in de 95ste minuut redde Mattia Zaccagni de meubelen.

Brama: "Italië wil wel, maar dit is ook het Italië wat het nu is. Ze hebben niet meer de Roberto Baggio's zoals ze die vroeger hadden. De kwaliteit is gewoon veel minder. Daarnaast heeft de systeemswitch van 4-3-3 naar 3-5-2 ook nog niet uitgepakt zoals ze wilden."

Nederland

Oranje is niet de topfavoriet voor de eindzege, maar de oefenwedstrijden voor het EK gaven hoop en vertrouwen. Zou er toch een herhaling van 1988 inzitten?

De wedstrijd tegen Polen veranderde niks aan dat beeld, maar de wedstrijden tegen Frankrijk (0-0) en Oostenrijk (2-3) deden het sentiment weer kantelen.

Nederlandse media waren bikkelhard na de wedstrijd tegen Oostenrijk. "Nederland slaat modderfiguur" en "Wanvertoning" sierden de koppen. Dat laatste moest bondscoach Ronald Koeman ook wel erkennen.

"Zo red je het tegen niemand", zei de bondscoach.

Brama: "Nederland heeft een topverdediging, maar aanvallend hebben we allemaal spelers die net geen wereldtop zijn. Daarnaast hebben we een middenveld dat voor een groot gedeelte bij PSV speelt, dat is nog niet eens subtop van Europa."

België

De gouden generatie had al afscheid genomen, dus de verwachtingen in België waren al niet hoog. Toch staat het land nog altijd derde op de FIFA-wereldranglijst en moet er rekening worden gehouden met de ploeg van Domenico Tedesco.

In de eerste wedstrijd bleek al hoe kwetsbaar ze zijn. De nederlaag tegen Slowakije deed pijn. Er werd wel gewonnen van Roemenië, maar tegen Oekraïne speelden de Rode Duivels in een zenuwslopend duel weer teleurstellend gelijk. Daarmee werd wel de tweede plaats in de groep veiliggesteld.

Het spel van de Belgen leidde woensdag na de wedstrijd tot een groot fluitconcert van de fans. Dat snapten de spelers niet helemaal.

"We hebben ons gekwalificeerd, dat is het belangrijkste. Er zijn geen makkelijke wedstrijden op dit EK, sommige mensen vergeten dat", zei verdediger Wout Faes na afloop.

Brama: "België heeft het omgekeerde van Nederland. Daar is de aanval top en hebben ze veel keuzemogelijkheden, maar de ploeg heeft een hele zwakke defensie. Of België verder komt dan Nederland? Nee, je komt verder met een goede defensie dan met een goede aanval."

Duitsland

Duitsland lijkt het minst last te hebben van problemen. De kans op een herhaling van het zomersprookje van 2006 blijft aanwezig. Al viel de wedstrijd tegen Zwitserland (1-1) wel erg tegen. Een punt werd in de slotminuut gered.

Brama: "Duitsland is wel een van de betere ploegen, samen met Spanje hebben zij de meeste structuur. Maar tegen Zwitserland zag je ook hun problemen. Ze geven nog te veel weg achterin en ze missen een afmaker. Maar om een toernooi te winnen moet je vooral stabiel zijn en ik denk dat ze dat in Duitsland heel goed kunnen."