Reuters

NOS Voetbal • vandaag, 22:59 Denemarken eindigt in alles gelijk met Slovenië en gaat door naar achtste finales EK

Denemarken heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het EK in Duitsland. De Denen speelden in München het laatste groepsduel met Servië gelijk (0-0) en eindigen zo op de tweede plaats in groep C.

Engeland en Slovenië speelden ook gelijk (0-0). De Engelsen zijn daardoor groepswinnaar, Slovenië is de nummer drie en ook door naar de knock-outfase.

Een unicum op het Europese eindtoernooi: Denemarken en Slovenië eindigden exact gelijk in de groep, in punten, doelsaldo én gele kaarten. Daarom is er gekeken naar hoe beide landen de kwalificatiewedstrijden voor het EK afwerkten, en daarin waren de Denen sterker.

Servië uitgeschakeld

Servië, vooraf al laatste in de poule met een schamel punt, moest winnen om nog uitzicht te houden op de achtste finales en is dus uitgeschakeld door het gelijkspel.

De Servische ploeg had in de eerste helft grote moeite om onder de druk van Denemarken uit te spelen. De Denen zochten rustig met goed positiespel een opening in de defensie van bondscoach Dragan Stojkovic, die er vooral een vechtwedstrijd van probeerde te maken. Zo moest spits Rasmus Højlund veelvuldig een potje judoën met de Servische centrale verdedigers.

Reuters

Desondanks kregen de Denen kansen genoeg. Zo was er de lepe voorzet van Joakim Maehle naar de tweede paal, waar Alexander Bah klaar stond om binnen te knikken. Maar Andrija Zivkovic hijgde in zijn nek en bracht hem uit evenwicht. Daardoor wist de middenvelder de kopbal niet genoeg naar het doel te sturen.

In de 21ste minuut probeerde de Deense regisseur Christian Eriksen het maar eens met een fijn afstandsschot. Doelman Predrag Rajkovic moest zich tot het uiterste strekken om de geplaatste bal van de oud-Ajacied te keren. Eriksen kroonde zich deze wedstrijd overigens tot recordinternational van de Denen, met 133 interlands. Dat was hij al gedeeld met Simon Kjaer (132 interlands), maar de verdediger bleef 90 minuten op de bank tegen de Serviërs.

NOS

Vrijwel direct daarna was het wel raak. Althans, de Deen Jonas Wind viel met bal én keeper Rajkovic en al in het doel, na een hoekschop van Eriksen. Maar de bal draaide tijdens de voorzet eerst over de achterlijn, en dus keurde scheidsrechter Francois Letexier het doelpunt af.

Onder het oog van een speciale gast in München, de Servische tennislegende Novak Djokovic (goed voor 24 grand slams), wachtte Servië geduldig op een fout in de Deense opbouw. Maar de ploeg van Kasper Hjulmand was in de eerste helft nauwelijks op een misstap te bespeuren.

Reuters

Bij Servië kreeg spits Aleksandar Mitrovic, spelend voor het Saoedische Al-Hila, ondersteuning van Lazar Samardzic en Sasa Lukic. En dus zat Dusan Tadic (oud-FC Groningen, FC Twente en Ajax) opnieuw op de bank, evenals Dusan Vlahovic (Juventus) en Luka Jovic (AC Milan). Het voelde daarmee toch alsof bondscoach Stojkovic zijn beste paarden op stal hield.

In de tweede helft bracht Rajkovic dan toch de aanvallers Tadic en Jovic. Zij voegden meteen een stuk meer Servische branie toe. In de 52ste minuut kregen ze een grote kans, die werd opgezet door Tadic. Jovic kwam vrij voor het doel, schoot tegen Joachim Andersen aan die vervolgens de bal in het eigen doel werkte. Jovic stond echter buitenspel, waardoor het Servische feest niet doorging.

Een kwartiertje later viel ook Vlahovic in. Denemarken voerde nog wel de boventoon, maar was lang niet meer zo dominant als in de eerste helft. Servië kreeg nog twee grote kansen, maar spits Mitrovic schoof voorlangs en Sergej Milinkovic-Savic stuitte op doelman Kasper Schmeichel.

Op zaterdag 29 juni treft Denemarken thuisland Duitsland in de achtste finales van het EK.