NOS Voetbal • vandaag, 19:54 Onsamenhangend Engeland koestert punt na moeizame wedstrijd tegen Denemarken

2:32 Bekijk de samenvatting van Denemarken - Engeland

Engeland heeft ook in het EK-duel met Denemarken niet weten te overtuigen. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate kon een vroege voorsprong niet vasthouden en speelde met 1-1 gelijk.

De Engelsen staan er met vier punten uit twee duels wel goed voor. Denemarken zal de laatste wedstrijd van Servië moeten winnen om nog door te gaan naar de achtste finales.

Dat Engeland vroeg op voorsprong kwam, verhulde dat de Engelsen weer niet goed in hun vel leken te zitten. Tegen Servië was het stroperig, tegen Denemarken onsamenhangend.

Daar deed de goal van Harry Kane, een intikker na een goede aanval over rechts en een assist van Kyle Walker via een Deens been, niets aan af. De spits van Bayern München kwam tegen de Serven totaal niet aan bod en revancheerde zich met deze goal.

Maar Denemarken was er niet van onder de indruk. Na de tegengoal nam de ploeg de wedstrijd volledig in handen. Via combinaties tussen nummer tien Christian Eriksen en aanvaller Jonas Wind en Rasmus Højlund werd Denemarken steeds gevaarlijker.

Weer een prachtgoal

De gelijkmaker viel echter - en zeker niet voor het eerst dit EK - uit een afstandsschot. Middenvelder Morten Hjulmand legde aan van een meter of dertig en joeg de bal met een enorme vaart via de paal achter de Engelse keeper Jordan Pickford.

h h

Na rust probeerde Engeland zich te herpakken, maar bleef het slordig. Veelgeprezen talenten als middenvelder Declan Rice en Bukayo Saka kwamen niet uit de verf. Wonderkind Phil Foden was bedrijvig en probeerde van alles, maar was ongelukkig. Een afstandsschot van de Manchester City-speler eindigde op de paal.

Maar veel vaker dan het Southgate lief was, braken de Denen door de Engelse linies heen. De achterhoede oogde wankel en een grote fout van Marc Guéhi werd bijna afgestraft door Alexander Bah. Het was dat de invaller dicht voor de goal begon te twijfelen.

In de slotfase ging bij Engeland de knop om. Het toonde niet meer de ambitie om te winnen of om leuk voetbal te spelen. Een punt was voor Engeland namelijk lang niet verkeerd, in de wetenschap dat Slovenië eerder op de dag gelijk had gespeeld tegen Servië.

Dinsdag wacht Engeland een wedstrijd tegen Slovenië. Een gelijkspel is dan genoeg om door te gaan als nummer één of twee in de poule. De Denen spelen dan een alles-of-niets-wedstrijd tegen Servië.