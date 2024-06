NOS Voetbal • vandaag, 17:02 Servië pakt in de slotseconden een punt in clash tegen Slovenië

4:11 Bekijk de samenvatting van Slovenië-Servië

Servië heeft op de valreep gelijkgespeeld tegen Slovenië, dat de clash in groep C dacht te gaan winnen door een treffer van Zan Karnicnik in de 69ste minuut, maar in de slotseconden alsnog de 1-1 van spits Luka Jovic kreeg te incasseren.

In dezelfde groep spelen om 18.00 uur Denemarken en Engeland tegen elkaar in Frankfurt.

Tadic terug in basis

Met 30.000 landgenoten op de tribunes mocht er wat verwacht worden van Servië, dat het toernooi was gestart met een 1-0 nederlaag tegen Engeland. Onverdiend, vond bondscoach Dragan Stojkovic, die Dusan Tadic tegen de Britten buiten de basis had gehouden, maar de clash in de Allianz Arena wel met de oud-Ajacied begon.

AFP Dusan Tadic

De eerste schoten voor de boeg kwamen echter van de Slovenen, die zich gelukkig prijsden met de 1-1 tegen Denemarken in hun openingsduel. Al in de eerste tien minuten namen Adam Cerin en Jan Mlakar doelman Predrag Rajkovic onder vuur.

Uithaal op de paal

Er ging bijna een half uur overheen voordat Servië van zich deed spreken. De knappe kopbal van Dusan Vlahovic werd een prooi voor doelman Jan Oblak, die met niet al te beste herinneringen naar de Allianz Arena was gekomen. Hij was er drie keer met Atlético Madrid op bezoek geweest en had er louter nederlagen tegen Bayern München geleden.

Reuters Predrag Rajkovic ziet de inzet van Timi Max Elsnik tegen de paal belanden

Timi Max Elsnik kreeg de Sloveense fans op de banken door na een korte slalom met een enorme uithaal vol de paal te treffen. De 21-jarige Benjamin Sesko, die bij RB Leipzig het Bundesliga-seizoen afsloot met in de laatste zeven duels telkens één doelpunt, had in de rebound het vizier iets te hoog afgesteld.

Aan de andere kant stuitte Aleksandar Mitrovic, met 58 goals in 92 interlands de topscorer aller tijden van Servië, van dichtbij op Oblak. En dus gingen beide ploegen met 0-0 de rust in.

Reuters De Sloveense doelman Jan Oblak stopt de inzet van Aleksandar Mitrovic

De tweede helft was amper begonnen of Mitrovic, sinds vorig jaar voetballend bij het Saoedische Al-Hilal, dook opnieuw voor Oblak op. De spits wist de door aanvoerder Tadic geschonken kans niet te verzilveren. Sesko probeerde het nog eens voor Slovenië met een gekruld afstandsschot, maar Rajkovic liet zich niet verrassen.

Kort nadat de Servische bondscoach Stojkovic wat aanvallende krachten had laten aanrukken, sloeg juist de tegenstander toe. Rechtsachter Zan Karnicnik stak met de bal aan de voet het halve veld over, speelde Elsnik aan, liep door en kreeg bij de tweede paal de bal weer terug. Een intikker volgde.

1:23 Karnicnik duikt op bij tweede paal en zet Slovenië op 1-0 tegen Servië

Een hard gelag voor Servië, dat bijna meteen terugsloeg, maar Mitrovic had de pech dat zijn dropkick van dichtbij via de lat weer het veld in caramboleerde. Tadic en de zijnen voerden de druk meer en meer op en zorgden ook voor dreiging voor het Sloveense doel.

Diep in extra tijd volgde dan toch de beloning voor de volharding. De laatste seconden waren al aan het wegtikken, toen invaller Luka Jovic uit een hoekschop de 1-1 binnenknikte en de overlevingskansen voor zijn ploeg op het EK overeind hield.

0:46 Jovic kopt Servië seconden voor tijd op 1-1 tegen Slovenië