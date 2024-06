AFP Dusan Tadic met Sebastian Szymanski bij Fenerbahçe

Topfitte Tadic heeft indruk gemaakt in Turkije: 'Iedereen is gek op hem'

Zondag was hij weer eens op de Nederlandse televisie te bewonderen, als invallende aanvoerder bij Servië-Engeland: Dusan Tadic. Jarenlang was hij een van de meest besproken voetballers van Nederland, maar afgelopen zomer vertrok hij vrij geruisloos uit de eredivisie.

De bestuurlijke chaos bij Ajax, gecombineerd met het vertrek van enkele mannen die Tadic hoog had zitten, zoals Marc Overmars en Erik Ten Hag, dreef de Serviër naar de uitgang. Hij vond onderdak in Turkije, bij topclub Fenerbahçe.

Binnen de kortste keren was Tadic - om 15.00 uur weer op de Nederlandse tv te zien tijdens Slovenië-Servië - een van de beste en populairste spelers van de club én de competitie. Zijn teamgenoten hebben groot respect voor hem en het publiek loopt met de Serviër weg.

Meteen de leider

"Dusan werd direct geaccepteerd in de kleedkamer", vertelt Jayden Oosterwolde, de Nederlandse verdediger die sinds januari 2023 uitkomt voor Fenerbahçe. "Iedereen wist wat hij had gepresteerd en hij liet het ook direct zien, dus dat ging eigenlijk vanzelf."

Oosterwolde is onder de indruk van Tadic, die snel een hoofdrol in het team voor zich opeiste. "Hij is gewoon een hele belangrijke speler voor ons. Met zijn ervaring heeft hij alles al meegemaakt, dus spelers weten dat en luisteren ook naar hem."

Dat beaamt Yordi Yamali, die het Turkse voetbal op de voet volgt en werkzaam is voor sportzender ESPN. "Binnen drie weken had Tadic iedereen overtuigd", weet Yamali. "Die status die hij bij Ajax had, van leider en aanvoerder van het elftal, die had hij in Turkije ook weer supersnel bewerkstelligd."

AFP Dusan Tadic bij Fenerbahce

Ook het Turkse publiek sloot Tadic snel in de armen. Dat kwam voor Yamali niet als een verrassing. "Hij is natuurlijk een man die vrij snel op het clublogo slaat. Maar het is wel oprecht. Hij gaat er volledig voor, dus dan word je ook snel omarmd. Iedereen is gek op hem."

Ook Oosterwolde merkt op hoe geliefd Tadic is. "Hij behoort zeker tot de populairste spelers van Fener. Hij is natuurlijk een mooie voetballer, maar hij gaat ook voorop in de strijd, dus dat vindt het publiek mooi."

Datzelfde publiek is op sociale media overigens begonnen met een campagne om Tadic volgend seizoen aanvoerder van de club te maken. José Mourinho, vanaf deze zomer trainer van Fenerbahçe, zal die keuze maken als de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint.

Pro Shots Tadic geeft een voorzet

Maar niet alleen in de kleedkamer en in relatie tot het publiek liet Tadic zich gelden. Nog meer dan dat liet hij afgelopen seizoen zijn voeten spreken: de oud-Ajacied (35) was in de Turkse competitie goed voor tien goals en veertien assists.

"En die veertien assists zijn eigenlijk nog weinig", zegt Yamali. "Het hadden er veel meer kunnen zijn als zijn teamgenoten een beetje hadden meegewerkt." Met name spits Edin Dzeko liet nog weleens een kans liggen die hem door Tadic werd geboden.

"Zonder twijfel behoort Tadic tot de beste spelers van de competitie", stelt teamgenoot Oosterwolde. "Hij traint ook nog zo hard, dus hij is superfit. Echt knap." Alleen Ferdi Kadioglu (oud-NEC), speelde dit seizoen meer minuten voor Fenerbahçe dan Tadic, die net als bij Ajax vrijwel nooit geblesseerd is en altijd wil spelen.

De waarde van Tadic wordt verder bevestigd door de cijfers van Opta, dat ook alle statistieken in de Turkse competitie registreert. Daaruit blijkt dat niemand in Turkije zoveel kansen uit open spel creëerde als Tadic: liefst 82 keer stelde hij een teamgenoot in staat om te schieten.

ANP Dusan Tadic

In de eerste EK-wedstrijd tegen Engeland zat Dusan Tadic nog verrassend op de bank. De verwachting is dat hij vandaag tegen Slovenië wel zal starten. Niet alleen omdat vleugelspeler Filip Kostic geblesseerd moest afhaken, maar ook vanwege Tadic' invloed op de Servische ploeg.

Tadic is bij Servië namelijk net zo belangrijk als bij zijn club. Hij is aanvoerder, sinds dit jaar recordinternational, en grossiert ook in het nationale team in assists. Tekenend is dat in de gehele EK-kwalificatie alleen de Portugees Bruno Fernandes meer kansen uit open spel creëerde (24) dan Tadic (18).

Mede daardoor heeft Servië zich voor het eerst sinds het uiteenvallen van Joegoslavië geplaatst voor een Europees kampioenschap. Kunnen 'De Adelaars' daar een rol van betekenis spelen? Na de nipte nederlaag tegen Engeland (0-1) zullen ze tegen Slovenië aan de bak moeten.