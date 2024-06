NOS

NOS Voetbal • vandaag, 06:16 Guten Morgen EURO 2024: Spanje treft Italië en De Roon in Studio Fußball

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden zijn er vandaag?

De ogen zijn vandaag vooral gericht op de kraker in Gelsenkirchen tussen Spanje en Italië om 21.00 uur. De traditionele toplanden begonnen het EK met een overwinning en kunnen dus vandaag plaatsing voor achtste finales veiligstellen.

Maar we zien om 18.00 uur ook al een groot voetballand aan het werk. Titelfavoriet Engeland speelt om 18.00 uur tegen Denemarken. We trappen de zevende EK-dag af met Slovenië-Servië (15.00 uur).

Als Engeland-Denemarken op zijn einde loopt, blikken we met bondscoach Ronald Koeman en Nathan Aké alvast vooruit op de kraker van morgenavond, Nederland-Frankrijk. De persconferentie van Koeman is live te zien op NOS.nl, de NOS-app en op YouTube.

Marten de Roon in Studio Fußball De drie EK-wedstrijden van vandaag zijn te volgen via NPO 1, NOS.nl en de NOS-app en zijn te beluisteren op NPO Radio 1. In het praatprogramma Studio Fußball volgt presentator Sjoerd van Ramshorst het EK dagelijks op de voet. Studio Fußball begint vandaag om 20.15 uur met analisten Ibrahim Afellay en Theo Janssen. Hoofdgast is international Marten de Roon. De Roon maakte goede kans op een plek in de EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman, maar een blessure gooide roet in het eten.

Er was afgelopen zaterdag veel lof voor de 16-jarige Spanjaard Lamine Yamal, die in het duel met Kroatië de jongste speler ooit werd die op een EK in actie is gekomen. "Droomdebuut", zette de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo boven een foto van Yamal op de voorpagina.

Toch werd de jonge aanvaller van FC Barcelona de afgelopen dagen even terug in de realiteit gezet. Yamal, die op 13 juli zeventien jaar wordt, is namelijk nog een scholier en moet tijdens het EK ook 'gewoon' huiswerk maken.

Yamal krijgt online les, iets waar hij als jeugdinternational vaker mee te maken heeft gehad. "Mijn leraar kent mijn programma. Ik heb minder huiswerk zodra ik met mijn team in een kwartfinale sta, maar op een rustdag krijg ik meer opdrachten", vertelt het voetbaltalent.

De Spaanse voetbalbond deelde ook een video waarin Yamal op zijn hotelkamer zijn huiswerk maakt op een tablet.

Bij de Italianen zien we de ervaren doelman Gianluigi Donnarumma weer tussen de palen staan. Hoewel, ervaren? De 1.96 meter lange keeper van Paris Saint-Germain is pas 25 jaar, maar staat inmiddels al op 63 interlands voor de 'Azzurri'.

Hij is voorbestemd om aan te sluiten in een rij iconische Italiaanse keepers, met mannen als Dino Zoff, Walter Zenga en Gianluigi Buffon.

Donnarumma was 17 jaar toen hij op 1 september 2016 voor de Italiaanse ploeg debuteerde tijdens een oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Het werd geen succesvol debuut, want de Fransen wonnen met 3-1.

Beste speler

De doelman werd uiteindelijk vanaf medio 2018 de eerste keus in het doel van Italië. En niet zonder succes: in 2021 won hij met zijn land de Europese titel. Donnarumma werd bovendien gekozen tot beste speler van dat toernooi.