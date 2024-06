NOS Voetbal • vandaag, 19:56 Denemarken morst dure punten tegen Slovenië, ondanks masterclass Eriksen

3:37 Bekijk de samenvatting van Slovenië - Denemarken

Drie jaar geleden hield heel Europa de adem in, toen Christian Eriksen op het veld in Kopenhagen voor zijn leven vocht. Bij zijn eerste EK-wedstrijd sinds die dag trakteerde de dynamische en bij vlagen onnavolgbare Eriksen de voetballiefhebbers 75 minuten lang op een ware masterclass.

De vroege 1-0 van Eriksen was echter niet genoeg voor een Deense zege was op Slovenië, want in de slotfase schoot Erik Janza de Slovenen tegen de verhouding in op 1-1.

Met Engeland en Servië als volgende tegenstanders in groep C van het EK in Duitsland wordt plaatsing voor de volgende ronde nog een hele klus voor beide ploegen. Die twee ploegen spelen zondag om 21.00 uur hun openingswedstrijd.

Verleden

Slechts een keer eerder nam Slovenië deel aan het Europees kampioenschap. Dat debuut in 2000 toen het EK in Nederland en België werd georganiseerd ging niet onopgemerkt voorbij.

In de beladen openingswedstrijd tegen Joegoslavië (dat toen enkel nog bestond uit Servië en Montenegro) namen de Slovenen aan de hand van uitblinker Zlatko Zahovic een 3-0 voorsprong, maar gaven die voorsprong in de slotfase nog uit handen. Uiteindelijk eindigde dat EK voor de Slovenen met twee remises en een nederlaag in de groepsfase.

AFP De spelers van Denemarken omringen Christian Eriksen na zijn hartstilstand bij het EK-duel met Finland in 2021.

Voor vaste EK-klant Denemarken ligt het vorige EK nog vers in het geheugen. Drie jaar geleden tegen Finland viel het thuispubliek in Kopenhagen stil toen Christian Eriksen op het veld in elkaar zakte. Het leven van Eriksen werd gered en met hun sterspeler in gedachten strandden de Denen op de drempel van de finale.

In Stuttgart was Eriksen - met defibrillator - er weer bij tegen de Slovenen, net zoals een jaar geleden toen Denemarken en Slovenië in Ljubljana de punten deelden in de EK-kwalificatie (1-1).

Eriksen scoort

Juist die 32-jarige Eriksen, die als een echte nummer tien heerste op het veld, opende na een ruim kwartier de score voor de Denen. Aanvaller Jonas Wind ontving de bal uit een ingooi, legde verdediger Vanja Drkusic - die net als Zahovic' zoon Luka, een verleden heeft bij sc Heerenveen - in de luren met een hakje en zette Eriksen zo vrij voor het doel.

AFP Eriksen tegen Slovenië

De oud-Ajacied aarzelde niet en liet Atlético Madrid-doelman Jan Oblak kansloos.

Sesko laat zich zien

De treffer was een logisch gevolg van het enorme overwicht dat de Denen in die beginfase hadden, al gaf Benjamin Sesko vlak voor de 1-0 wel zijn visitekaartje af met een poeier die rakelings naast de paal verdween.

De felbegeerde Sloveense spits brak dit seizoen door bij RB Leipzig en scoorde in zijn laatste zeven competitieduels telkens minimaal een keer.

Even later was Sesko bijna verantwoordelijk voor de Deense 2-0, toen een harde voorzet van Eriksen via zijn been per ongeluk tegen ploeggenoot Mlakar aanbotste en richting het doel verscheen.

Na die wonderlijke carambole zag de kansloze doelman Oblak tot zijn opluchting dat de bal voorlangs rolde.

AFP Christian Eriksen was ongrijpbaar in de eerste helft tegen Slovenië.

Eriksen bleef de hele eerste helft ongrijpbaar voor zijn Sloveense tegenstanders, die werkelijk niets in de melk te brokkelen hadden tegen het dynamische Deense combinatiespel.

Enige smetje voor de Denen was dat het slechts 1-0 stond, zeker nadat Eriksen vlak voor rust opnieuw werd vrijgespeeld door Wind, maar dit keer wild over schoot.

In verlegenheid

Na rust werden de Denen even in verlegenheid gebracht toen iedereen - inclusief doelman Kasper Schmeichel - een ingooi voor het doel langs liet stuiteren.

Ook de eerstvolgende Sloveense ingooi zorgde voor paniek bij de Denen en opluchting toen de Zwitserse scheidsrechter Sandro Schärer en de VAR het vasthouden van Andraz Sporar door Joachim Andersen (oud-FC Twente) niet als overtreding beoordeelde.

Daarna was Denemarken weer aan zet: Andreas Christensen - tegenwoordig middenvelder bij Barcelona, maar bij de Denen nog mandekker - kopte (op aangeven van Eriksen) rakelings naast en Rasmus Højlund wist van dichtbij het net niet te vinden.

Pro Shots Slovenië viert de 1-1

De Denen verzuimden de score op te voeren en dus bleven de Slovenen geloven in hun kans. Die kwam er ook via Sporar, maar tot opluchting van de Denen verdween de bal niet in het doel.

Een prachtige poeier van Sesko tegen de paal had de Denen helemaal moeten wakker schudden, maar nog geen minuut later had Slovenië de begeerde 1-1 toch te pakken.

Linksback Erik Janza schoot een afgeslagen corner via het lichaam van Morten Hjulmand onhoudbaar in het Deense doel.