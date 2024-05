EPA Christian Eriksen

NOS Voetbal • vandaag, 21:18 Eriksen in Deense EK-selectie, drie jaar na hartstilstand

Christian Eriksen is door de Deense bondcoach Kasper Hjulmand opgenomen in de 26-koppige EK-selectie. Dat had niemand drie jaar geleden kunnen bevroeden. Bij het vorige EK kreeg Eriksen tijdens de wedstrijd tegen Finland voor het oog van de voetbalwereld een hartstilstand.

Het was op 12 juni 2021 een schok in het Parken-stadion in Kopenhagen, maar Eriksen werd succesvol gereanimeerd, herstelde en kon met behulp van een inwendige defibrillator zijn loopbaan vervolgen.

Ook Hojlund van de partij in Duitsland

De oud-speler van Ajax maakte op 26 maart 2022 tegen Oranje in de Johan Cruijff Arena met een doelpunt zijn rentree voor Denemarken en ging later dat jaar ook met de Denen naar het WK in Qatar.

EPA Christian Eriksen met de door Manchester United gewonnen FA Cup

Ook zijn huidige Manchester United-ploeggenoot Rasmus Hojlund maakt deel uit van de Deense EK-selectie en dat geldt ook voor oud-Ajacied Kasper Dolberg van Anderlecht. Aanvaller Martin Braithwaite (Espanyol) is een opvallende afwezige.

Denemarken speelt op het EK in de groepsfase tegen Slovenië, Engeland en Servië. Op 16 juni is Slovenië in Stuttgart de eerste tegenstander.

