Servië woedend om spreekkoren Kroaten en Albanezen, dreigt EK te verlaten

De Servische bond is woedend wegens spreekkoren over het doden van Serviërs die te horen waren tijdens de EK-wedstrijd Kroatië-Albanië en eist straffen voor de twee landen. De Servische voetbalbond wil dat de UEFA sancties oplegt.

Straf Servië

"Wij werden gestraft voor individuele gevallen en onze fans gedroegen zich veel beter dan de anderen", zei Surbatovic tegen de Servische omroep PTC. "Wat daar is gebeurd, is schandalig en we zullen de UEFA om sancties vragen, zelfs als dat betekent dat we mogelijk niet verder zullen spelen."