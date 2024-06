Reuters Connect

NOS Voetbal • vandaag, 17:05 Kroatië moet Albanië in extra tijd naast zich dulden en vreest voor EK-vervolg

Kroatië heeft in zijn tweede wedstrijd op het EK in Duitsland pijnlijk puntenverlies geleden tegen Albanië. Na een vroege achterstand leek de nummer tien van de wereldranglijst het tij te keren tegen de mondiale nummer 66, maar die kwam in de extra tijd langszij: 2-2.

Er dat terwijl de Kroaten na hun zeperd in de openingswedstrijd tegen Spanje (0-3, een stand die al bij rust op het scorebord stond) er veel aan gelegen was het geschonden blazoen op te poetsen in groep B. De verliezend finalist van het WK van 2018 en nummer drie van vier jaar later faalde in de openingswedstrijd vooral in de afronding.

Bruno Petkovic maakte het het bontst door diep in de tweede helft een strafschop te missen. Een penalty die de invaller helemaal niet had mogen nemen, verklaarde bondscoach Zlatko Dalic later. De boosheid bleek van korte duur, want Petkovic was een van de drie nieuwe namen in de basis. Josip Juranovic en Ivan Perisic waren de anderen.

Aangevoerd door Luka Modric in zijn 177ste interland - van de Europeanen hebben alleen Cristiano Ronaldo (208) en Sergio Ramos (180) er meer op hun naam staan - nam Kroatië van meet af aan het heft in handen. Het eerste gevaar was niettemin van Albanese makelij.

En het was meteen prijs ook. Jasir Asani bereikte in de elfde minuut met een geweldige voorzet de richting het vijandelijke doel gesnelde Qazim Laçi, een van de twee nieuwelingen in de basis. Koppend verschalkte hij de niet geheel vrijuit gaande doelman Dominik Livakovic: 0-1.

Marcelo Brozovic met een schuiver en Petkovic met een kopbal lieten de kans op een snelle gelijkmaker liggen. Na balverlies van uitgerekend de 38-jarige routinier Modric leek juist de 0-2 in de maak, toen Kristjan Asllani oog in oog met Livakovic kwam te staan. Dit keer toonde de doelman van Fenerbahçe wel zijn klasse.

In de extra tijd van de eerste helft kwam Kroatië, dat aanvallend geen vuist wist te maken, opnieuw met de schrik vrij. De door de defensie over het hoofd geziene Rey Manaj dook koppend voor Livakovic op, die andermaal redding bracht.

Nooit twee nederlagen

Na rust liet Kroatië, dat bij zijn vorige twaalf eindtoernooien (WK en EK) nooit met twee nederlagen was begonnen, zich wel al snel gelden. Invaller Luka Sucic, het 21-jarige in Oostenrijk geboren talent dat voetbalt bij RB Salzburg, nam Thomas Strakosha onder vuur, die adequaat reageerde.

Albanië kwam er amper meer uit en voelde stilaan de druk op het eigen doel toenemen. Een kwartier voor tijd bezweek de defensie uiteindelijk, toen Ante Budimir, eveneens een invaller, Andrej Kramaric bediende en de jarige spits (33) in de korte hoek doel trof.

De Albanezen waren nog niet van de schrik bekomen of ook nummer twee lag achter Strakosh. Budimir zette goed door over links en bereikte met zijn voorzet Susic. Diens schot caramboleerde via de Albanezen Berat Djimsiti en Klaus Gjasula op bijzondere wijze in het doel: 2-1.

De underdog, die het eerder in het toernooi ook Italië moeilijk had weten te maken, wilde van geen opgeven weten en kroop plots uit z'n schulp. En na wat half kansjes schoot uitgerekend Gjasula, de pechvogel van een kwartier eerder, in de extra tijd de 2-2 binnen.