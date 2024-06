Getty Jude Bellingham praat tegen Erik Janza

NOS Voetbal • vandaag, 22:57 Engeland overtuigt weer niet, maar is wel groepswinnaar en mogelijke opponent Oranje

Engeland heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van het EK voetbal in Duitsland. De Engelsen wisten ook in hun derde duel in groep C niet te overtuigen.

Tegen Slovenië kwamen de Engelsen niet verder dan 0-0. In de achtste finales zou Oranje mogelijk de tegenstander kunnen zijn, al is dat nog afhankelijk van de resultaten in groep E en F. Die duels worden woensdag gespeeld.

In Slovenië is het vanavond al feest. Dankzij de remise tegen Engeland - en de 0-0 van Denemarken tegen Servië - plaatste het land zich bij de tweede EK-deelname voor het eerst voor de knock-outfase.

Net als Nederland horen de Slovenen bij de beste vier nummers drie.

Einde experiment

Engeland, de verliezend finalist van drie jaar geleden, was voor het duel met Slovenië al zeker van de achtste finales van het EK.

Toch kreeg bondscoach Gareth Southgate na de moeizame 1-0 zege op Servië en de al even stroeve 1-1 tegen Denemarken een stortvloed aan kritiek over zich heen.

Tegen Slovenië gooide hij zijn experiment met Trent Alexander-Arnold als centrale middenvelder overboord. De plek van de wingback van Liverpool werd overgenomen door Connor Gallagher, die bij Chelsea gewend is op die positie te spelen.

Voor de stootkracht van de Engelsen haalde die ingreep niet veel uit. Opnieuw oogde de ploeg stroef en onmachtig, al mochten de Engelse fans halverwege de eerste helft wel een keer juichen.

Buitenspel

Bukayo Saka werkt een voorzet van Phil Foden in het doel, maar die stond voor het geven van de voorzet buitenspel. En dus ging het feest niet door.

AFP Bukayo Saka baalt nadat zijn treffer tegen Slovenië werd afgekeurd.

Ook spits Harry Kane kreeg dit EK de nodige kritiek van oud-spitsen als Gary Lineker en Alan Shearer en was erop gebrand zijn waarde te tonen.

Dat lukte de spits van Bayern München amper, mede door de strakke mandekking van Vanja Drkusic, die ooit nog in Friesland in de jeugdopleiding van sc Heerenveen speelde.

Slovenië gunde de Engelsen de bal, plooide rustig terug en bleef zo eenvoudig overeind.

AFP Gareth Soutgate geeft aanwijzingen voor de tweede helft aan invaller Kobbie Mainoo.

Met Kobbie Mainoo voor Gallagher ontwikkelde Engeland wel wat druk in het begin van de tweede helft, maar dat ebde ook weer snel weg.

Een kwartier voor tijd veerde het Sloveense publiek op toen Josip Ilicic zich meldde langs de zijlijn. De 36-jarige aanvaller, die in 2022 zijn contract inleverde bij Atalanta Bergamo omdat hij te kampen had met depressies, mocht zo zijn eerste speelminuten maken dit EK.

Maar ook de teruggekeerde baltovenaar kon het verschil niet maken in een wedstrijd die als een nachtkaars uitging.

Curieus: Denen en Slovenen exact gelijk

Door de resultaten van vanavond eindigden Denemarken en Slovenië met exact hetzelfde puntenaantal, doelsaldo, gemaakte doelpunten en zelfs het aantal gele kaarten.

Daardoor maakte de ranking op basis van de EK-kwalificatie het verschil. Die ranking is in het voordeel van de Denemarken, dat daardoor als tweede in de groep eindigde.