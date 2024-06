AFP Romelu Lukaku baalt

NOS Voetbal • vandaag, 13:21 Lukaku jaagt op geldig doelpunt, met angst voor de VAR: 'Hij is nu bang om te juichen'

De gebalde vuist, het luidkeels bedanken voor de assist en de iconische handshake met zijn vriend Kevin De Bruyne. Al drie keer juichte Romelu Lukaku dit EK, maar al zijn doelpunten werden al snel afgekeurd na tussenkomst van de videoscheidsrechter.

Vanavond (18.00 uur) wacht het volgende duel voor Lukaku en de Belgen. Een punt tegen Oekraïne volstaat voor een plaats in de achtste finales, maar Lukaku zal zinnen op meer: een geldig doelpunt.

De 31-jarige spits van België wordt met recht al de grote pechvogel van dit EK genoemd. Tweemaal was het millimeterwerk om buitenspel vast te stellen. De aai van de hand van Loïs Openda, waarbij met behulp van de balsensor hands werd geconstateerd, ging de wereld over.

Bekijk de drie afgekeurde doelpunten van Romelu Lukaku, twee tegen Slowakije en één tegen Roemenië:

Voor een voetballer die leeft voor doelpunten is het om moedeloos van te worden. De topscorer aller tijden van België snakt naar de ommekeer. Naar een doelpunt dat wel blijft staan en de geschiedenisboeken in kan met zijn 85 eerdere doelpunten in het shirt van de Rode Duivels.

Met 85 interlandgoals is hij op Cristiano Ronaldo (130) na de meest doeltreffende Europeaan aller tijden in het shirt van een nationale ploeg. Maar op eindtoernooien wil het al even niet vlotten.

Witsel ontbreekt België kan ook in het laatste groepsduel met Oekraïne niet beschikken over Axel Witsel. De 35-jarige verdediger is nog niet fit genoeg voor de wedstrijd van woensdag. "Axel zal ook de komende drie à vier dagen niet bij het team aansluiten", zei bondscoach Domenico Tedesco. Witsel raakte vlak voor het EK geblesseerd tijdens de oefenwedstrijd tegen Luxemburg (3-0) en miste de eerste twee groepsduels.

"Hij heeft nog niet veel geluk gehad, maar toch is hij gelukkig", zei ploeggenoot Jérémy Doku op een persconferentie over Lukaku. De 22-jarige buitenspeler benadrukt maar wat graag hoe groot de invloed van zijn negen jaar oudere landgenoot is op de ploeg, zelfs zonder (geldige) doelpunten.

Belangrijk met assist

"Natuurlijk, Romelu is een spits", benadrukte Doku. "Hij wil altijd scoren en natuurlijk denkt hij aan zijn individuele statistieken, dat lijkt me normaal. Maar hij is blij, omdat we de laatste wedstrijd wonnen. En hij scoorde dan niet, maar gaf wel een assist, dat is ook belangrijk."

"We creëren wel de kansen en Lukaku staat telkens op de juiste plaats", voegde aanvoerder De Bruyne kalmpjes toe. "Ik zie geen gefrustreerde Romelu."

NOS

NOS EK-schema woensdag 26 juni

De stemming in het Belgische kamp is prima sinds de 2-0 winst tegen Roemenië. Na de teleurstellende openingswedstrijd tegen Slowakije (1-0 verlies met twee afgekeurde goals van Lukaku) werd er ook niet gewanhoopt. Het spel was hoopgevend en leek in niets op wat België anderhalf jaar geleden op het laatste WK liet zien.

De enige overeenkomst: Lukaku staat ook in Duitsland op nul doelpunten tijdens een eindtoernooi.

Maar de kritiek na de uitschakeling in de groepsfase van het WK heeft plaatsgemaakt voor optimisme. Lukaku verzuimde toen in Qatar te scoren, terwijl de kansen er zeker waren. Deze zomer is de spits scherp, misschien zelfs iets té.

NOS Nipt buitenspel tegen Slowakije

NOS Nog nipter buitenspel tegen Roemenië

Ploeggenoten en critici hopen met hem mee, ze gunnen hem zijn doelpunt.

Neem Leandro Trossard. Zijn basisplaats was hij kwijt na de openingswedstrijd. Maar in de tweede wedstrijd leek hij als invaller liever een assist op Lukaku te geven dan voor eigen succes te gaan.

In Belgische media wordt meegeleefd met de man die afgelopen seizoen 21 doelpunten maakte in het shirt van AS Roma.

Wesley Sonck, voormalig spits van de Rode Duivels en Ajax, zong een lied voor Lukaku op muziek van Clouseau. "Maar als we in hem geloven, komt zijn talent naar boven. Hij houdt niet van veel show, goals maakt hij sowieso", zong analyticus Sonck op Belgische televisie. Om af te sluiten met het advies: "Waar moet die bal naartoe? Naar Lukaku, Romelu."

Mocht het tegen Oekraïne dan eindelijk weer lukken, wacht Lukaku waarschijnlijk wel even met het vieren, denkt Doku. Hij kan een glimlach niet onderdrukken: "Als hij nu scoort, denk ik dat hij bang is om te juichen."

AFP De 'handshake' van Lukaku en De Bruyne