Ondanks nederlaag straalt België eenheid uit: 'Wij denken aan winnen'

Weer geen Witsel

Domenico Tedesco moet tegen Roemenië nog doen zonder Axel Witsel. De speler van Atlético Madrid heeft pijntjes en is niet meegereisd met het elftal naar Keulen. "Hij voelde opnieuw iets op dezelfde plaats. We hebben afgesproken dat hij zaterdagvoormiddag een MRI zal laten nemen. Gezien zijn blessure is het beter dat hij in het hotel in Ludwigsburg bleef. We hopen dat het niet al te ernstig is, maar we mogen geen risico's nemen", aldus de bondscoach.

"Ik was heel blij dat ik Axel enkele weken geleden kon opnemen in de selectie. Hij brengt kwaliteit en ervaring. Zijn toernooi is nog niet voorbij."