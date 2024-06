ANP Jan Vertonghen op de persconferentie

NOS Voetbal • vandaag, 15:16 Vertonghen houdt hoop na nederlaag: 'Tactisch niets veranderen, alleen scoren'

Natuurlijk, de nooit ingecalculeerde nederlaag tegen Slowakije is hard aangekomen in het Belgische kamp. constateert Jan Vertonghen dinsdagmiddag tegenover de verzamelde pers, Maar in tijd van nood blijkt ook bij de zuiderburen het begrip 'omdenken' een welkome reddingsboei om het moreel hoog te houden.

"Als je puur naar de score kijkt, is dit een slecht resultaat. Maar we zijn in ieder geval niet zo weggespeeld als acht jaar geleden tegen Italië."

Zo erg als die 0-2 nederlaag in Lyon van het EK 2016 was het in Frankfurt nu niet, wil Vertonghen er maar mee zeggen. "Toen werden we weggespeeld. Nu verdienden we te winnen."

De verdediger van Anderlecht zegt dan ook geen reden voor paniek te zien. "We moeten zaterdag tegen Roemenië tactisch gezien niet veel veranderen. Alleen moeten we tot scoren zien te komen."

Voetbalvader

Vanwege een hardnekkige liesblessure bleef de 37-jarige Vertonghen negentig minuten op de bank, iets dat overigens ook voor Axel Witsel gold. De verdediger moet zich vooralsnog tevreden stellen met een rol als mentor van met name jongere spelers, waar hij juist met zijn ervaring binnen de lijnen van nog grotere waarde zou kunnen zijn.

"Uiteraard wil ik graag elke minuut spelen. Maar als ik op deze manier iets kan bijdragen door de verdedigers iets te leren, doe ik dat uiteraard. Het doet me deugd dat mijn inspanningen zo gewaardeerd worden. Al ben ik liever natuurlijk niet zo'n voetbalvader die alleen maar langs de lijn staat."

ANP Kevin De Bruyne schiet op het Slowaakse doel

De nederlaag tegen de Slowenen betekende een pijnlijke primeur voor de Belgen. Voor de eerste maal sinds bondscoach Domenico Tedesco aantrad, begin februari 2023, leed de ploeg een nederlaag, na veertien duels op rij ongeslagen te zijn geweest. Sinds augustus 2010, toen Finland de tegenstander was, verloren de Rode Duivels niet meer van een ploeg buiten de top-45 van de FIFA-ranking.

Het was bovendien de derde opeenvolgende maal dat België er op een groot titeltoernooi niet in slaagde te scoren. Op het WK in Qatar sloot de formatie de laatste twee ontmoetingen af met een 0-2 nederlaag tegen Marokko en een doelpuntloze remise tegen Kroatië.

Onzekere toekomst Vertonghen heeft 154 interlands achter zijn naam staan, maar het EK kan wel eens zijn laatste toernooi zijn. Het is zelfs de vraag of de Belgische verdediger nog doorgaat bij zijn huidige club Anderlecht. "Ik ben 37 jaar, dus de kans bestaat wel dat dit mijn laatste grote toernooi is. Die beslissing zal ik pas later nemen. Op het EK zelf wil ik mij daar niet mee bezighouden. Hetzelfde verhaal voor Anderlecht. Dat is iets tussen de club, mijn makelaar en mezelf."

Het zegt Vertonghen hoegenaamd niets. Hij noemt het verlies tegen de Slowaken dan ook "een nederlaag met perspectief".

"Een eerste wedstrijd op een groot toernooi levert altijd stress op. Daar komt de druk van de buitenwacht nog eens bij. Natuurlijk spelen we zaterdag tegen Roemenië met het mes op de keel. Maar bij de spelers zal er desondanks minder druk op die match staan dan tegen Slowakije."

Harde zetel

De Rode Duivels zitten op een harde zetel, concludeerden de Belgische media. De ploeg van Tedesco bleek tot ontsteltenis van velen met name geen antwoord te hebben op het spel van uitblinker Stanislav Lobotka, de middenvelder van Napoli.

De eerlijkheid gebiedt Vertonghen te zeggen dat hij zich kan zich vinden in de kritiek van het Belgische journaille. "Kritiek hoort nu eenmaal bij het voetbal", vindt hij. "Als er slecht gespeeld wordt, mag dat geschreven worden. Ik snap waar die geluiden vandaan komen. We moeten ons gelukkig prijzen dat de Belgische pers heel mild is in vergelijking met andere landen. Als ik een kritisch stuk lees, probeer ik me altijd te verplaatsen in de schrijver en daar lering uit te trekken."

Maar België verloor feitelijk toch vooral van zichzelf. 42 schoten op doel, geen enkele (geldige) treffer. Vertonghen, zuur lachend: "Misschien moeten we deze week extra trainen op het afwerken."

Desondanks bekeek Tedesco tijdens de nabeschouwing maandag de nederlaag van de zonnige kant. "Eigenlijk verliep alles perfect. Behalve bij die kansen."

Jan Vertonghen sluit zich aan bij de woorden van de de Duits-Italiaanse oefenmeester. "We moeten deze nederlaag in perspectief zien", klonk het.

Hoopgevende statistieken

Hij zegt het volste vertrouwen te hebben in Lukaku en zaterdag te rekenen op een overwinning tegen de Roemenen.

De spits van de Belgen is de man van hoopgevende statistieken. 85 doelpunten in 116 interlands. Onder Tedesco goed voor 17 goals in twaalf interlands. Zes keer raak in elf EK-duels.

AFP Kevin De Bruyne spreekt na de nederlaag de Belgische selectie toe

"Alle druk en focus ligt zaterdag bij Romelu", weet ook Vertonghen. "Ik heb er alle vertrouwen dat hij tot scoren komt."

Veel, zei Vertonghen, zal evenwel afhangen van de vraag hoe Kevin de Bruyne meer in het spel kan worden betrokken. Ook tegen Slowakije waren de passlijnen naar de rossige vedette van Manchester City afgesloten.

"Ons spel is er op afgestemd om de ruimte voor hem zo veel mogelijk open te laten", verduidelijkt hij. "Ik ben er van overtuigd dat dit de komende wedsstrijden beter lukt. Als we Kevin in stelling kunnen brengen, is hij op de positie van de nummer 10 de beste speler ter wereld."