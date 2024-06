ANP Kevin de Bruyne

NOS Voetbal • vandaag, 06:57 Na de gloriejaren is België met hernieuwd team nog steeds 'schaduwfavoriet' Jan-Kees van der Kun verslaggever NOS Sport

Ruim zes uur lang hangen ze hun vrije zondag al rondom de tafeltennistafel in de lobby van een hotel in het centrum van de stad. Vier scholieren uit Frankfurt. Hun geduld wordt aardig op de proef gesteld.

Hun uithoudingsvermogen ook, dus de tafeltennisbatjes liggen al een tijdje roerloos op tafel. Maar opgeven doen ze niet. Ze blijven wachten, want als ze goed geïnformeerd zijn zal hier de Belgische ploeg overnachten.

"Dit is dé kans om met Kevin De Bruyne op de foto te gaan", zegt een van hen. "Die krijg je de rest van je leven niet meer." Een van zijn vriendjes heeft zijn zinnen gezet op een handtekening van Romelu Lukaku.

Het zegt veel over de internationale reputatie van de Belgen. Topfavoriet zijn ze niet meer, maar wat er nog over is van de 'Gouden Generatie' spreekt nog altijd tot de verbeelding.

ANP Kevin de Bruyne en Romelu Lukaku in 2013, toen de gloriejaren voor België nog moesten aanbreken

"Logisch, want De Bruyne hoort nog steeds tot de beste spelers van het EK", zegt oud-international Gert Verheyen, die drie eindrondes speelde met België. "Maar verder is er wel heel veel veranderd."

'Minder kwaliteit, meer sfeer'

Na het WK in 2022, toen België al in de eerste ronde werd uitgeschakeld, namen Eden Hazard en Toby Alderweireld afscheid als international. Dries Mertens is sindsdien niet meer opgeroepen en Thibaut Courtois is vanwege onenigheid met bondscoach Domenico Tedesco - of omdat hij niet volledig fit kon zijn, volgens de doelman zelf - niet meer van de partij.

Verheijen: "Er zit nu misschien minder kwaliteit in de selectie, maar ik heb vernomen dat de sfeer in het team er ten opzichte van dat WK geweldig op vooruit is gegaan. Daarmee kan je misschien wel meer bereiken."

Sterspeler De Bruyne stelt daags voor de eerste EK-wedstrijd van België tegen Slowakije inderdaad dat de energie in het team goed voelt. Maar een vergelijking met het desastreuse WK gaat hij uit de weg.

ANP Gert Verheyen in het shirt van België (2000)

"Qatar is gedaan. Daar valt niks aan te veranderen. Het was een teleurstelling. Maar wat gebeurd is, is gebeurd. Dit is een nieuw toernooi, met een nieuw trainer en een halve nieuwe ploeg."

'Wij zijn schaduwfavoriet'

En dus ook een nieuwe ronde met nieuwe kansen voor de Belgen, die toch nog steeds op de derde plaats van de wereldranglijst staan. Al neemt De Bruyne dat gegeven met een korreltje zout.

"Ik denk niet dat we met deze selectie echt de nummer drie van de wereld zijn. Er zijn bij dit EK een paar echte favorieten, met daarachter nog wat meer schaduwfavorieten. Ik denk dat wij bij die groep van schaduwfavorieten horen."

De Bruynes woorden sluiten volgens Verheyen aan bij de verwachtingen in eigen land. "Er wordt niet meer verwacht dat België de finale haalt, maar we zijn nu ook weer niet ineens zo bescheiden geworden dat we denken dat het moeilijk wordt in de poule met Slowakije, Roemenië en Oekraïne."

ANP België-coach Domenico Tedesco op het trainingsveld

En daarna? "Dat hangt af van onze topspelers", aldus Verheyen, die naast De Bruyne doelt op spits Romelu Lukaku en de 22-jarige vleugelaanvaller Jérémy Doku van Manchester City.

"Dat is echt een artiest. Hij is snel, kan makkelijk een man uitspelen en op het gebied van doelpunten maken en voorbereiden heeft hij veel progressie geboekt onder Pep Guardiola."

Doku etaleerde zijn topvorm onlangs al in een oefenwedstrijd tegen Luxemburg. Maar tegen Slowakije moet blijken wat een goede voorbereiding waard is. En wat er van de goede sfeer overblijft na een eventuele tegenslag.

Wat dat laatste betreft kunnen ze een voorbeeld nemen aan het viertal in de hottellobby. Zij bleken al die uren in het verkeerde hotel te hebben gewacht. En toch gingen ze vrolijk verder. Morgen weer een kans.