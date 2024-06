België ziet twee goals afgekeurd worden en verliest van stugge Slowaken

Na een totaal mislukt WK in Qatar moet België uitkijken dat het EK in Duitsland niet net zo'n teleurstelling gaat worden. De Belgen verloren hun eerste groepsduel met 1-0 van Slowakije. De snelle goal van Slowaak Ivan Schranz leidde een slecht begin van het toernooi in voor de favoriet van groep E.