Reuters De Roemenen hadden veel te vieren maandagmiddag

NOS Voetbal • vandaag, 16:58 Roemenen verrassen met overtuigende zege op Oekraïne: 3-0

Roemenië is het EK verrassend begonnen met een overtuigende 3-0 zege op Oekraïne. Afstandsschoten deden de Oekraïners de das om, doelman Andrij Loenin zag er bij twee goals niet goed uit. Al moet gezegd dat de eerste treffer van Nicolae Stanciu van grote schoonheid was.

Door de overwinning in München nemen de Roemenen de leiding in groep E, waarin België later vandaag nog tegen Slowakije speelt (aftrap: 18.00 uur).

Kansje Dovbyk

Na een tamme openingsfase kwam de wedstrijd na 22 minuten los met een eerste mogelijkheid van de Oekraïners. Spits Artem Dovbyk, topscorer van de Spaanse competitie namens Girona, schoot hoog over.

4:14 Bekijk de samenvatting van Roemenië - Oekraïne

Na deze kans gingen ook de Roemenen wat meer op de aanval spelen. En dat leidde na 28 minuten tot de openingstreffer van Nicolae Stanciu. De middenvelder van het Saudische Damac FC schoot de bal fraai binnen van afstand en zette Roemenië zo op voorsprong: 1-0.

De bal was onhoudbaar, maar toch werd er gekeken naar doelman Loenin, die de bal zomaar in de voeten van Dennis Man had gespeeld. Man bediende vervolgens Stanciu.

De Roemenen bleven daarna de betere ploeg, al was Oekraïne in de 37ste minuut gevaarlijk via Mychajlo Moedryk. De voorzet van de Chelsea-aanvaller werd langs het eigen doel weggekopt door Radu Dragusin.

Oud-Ajacied maakt 2-0

Daarna kreeg Roemenië, dat duidelijk de betere ploeg was na de openingstreffer, een mooie kans via Man. Een corner van Stanciu ging via de lat over.

Zeven minuten na rust maakte Roemenië alsnog de 2-0. Razvan Marin schoot van een meter of twintig op doel. De bal was in de hoek, maar leek houdbaar voor Real Madrid-keeper Loenin. De doelman raakte het schot van de oud-Ajacied echter onvoldoende om de bal te keren.

AFP De fans van de Roemenen waren uitzinnig

Kort daarop was het ook al 3-0. Denis Dragus stond net geen buitenspel toen hij de bal vogelvrij ontving van Man. De aanvaller van het Turkse Gaziantep hoefde alleen maar zijn schoen tegen de bal te zetten om de marge uit te bouwen naar drie.

Oekraïne probeerde er nog wel een slotoffensief uit te persen, maar vond bij de kansen die er waren de ervaren doelman Florin Nita op zijn pad. Nita is met zijn bijna 37 jaar de oudste speler op een EK voor het Roemeense nationale team. Hij neemt het record over van oud FC Utrecht-speler Lucian Sanmartean, die in 2016 36 jaar en 98 dagen oud was.

Ook al werd Oekraïne kort voor tijd nog gevaarlijk uit een corner en tikte Roman Jaremtsjoek de bal via de lat nog over het doel in blessuretijd, spannend werd het niet meer.