Oekraïense voetbalbond toont deel verwoest stadion in EK-speelsteden

De Oekraïense voetbalbond stelt tijdens dit EK een deel van een verwoest stadion tentoon in de steden waar de nationale ploeg zijn wedstrijden afwerkt. Op die manier wil de bond de aandacht vestigen op de huidige situatie in Oekraïne.

Het gaat om een deel van de tribune van het Sonyachny-stadion in Charkiv, een stad in het oosten van het land. Het stadion werd in 2012 tijdens het EK door het Nederlands elftal gebruikt als trainingscomplex. Door de inval van Rusland werd het stadion in mei 2022 na bombardementen onbruikbaar.